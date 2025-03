In queste ore a intervenire sui social è stato nuovamente Luca Jurman, che ha stroncato una delle esibizioni di Luk3 durante la seconda puntata del Serale di Amici 24.

Luca Jurman vs il cantante di Amici 24

Siamo entrati nel vivo del Serale di Amici 24 e solo poche ore fa su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata della fase finale del talent show. Anche in questa occasione non sono mancate grandi emozioni e una nuova eliminazione. A lasciare la scuola è stata infatti Raffaella, che ha perso al ballottaggio finale contro Luk3. Per i cantanti e i ballerini ancora in gara però non è ancora finita. In queste ore infatti i ragazzi si sono già rimessi al lavoro in vista della prossima puntata, che andrà in onda sabato 5 aprile. In attesa di scoprire cosa succederà stavolta in studio, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Scopriamo di cosa si tratta.

Ancora una volta a commentare le esibizioni degli allevi di Amici 24 è Luca Jurman. Come è ben noto, spesso e volentieri in questi mesi l’ex prof è intervenuto per dire la sua su alcuni dei protagonisti di questa edizione, spendendo in diverse occasioni parole non dolci. Adesso dunque Jurman è tornato a parlare e sui social si è scagliato contro una delle performance di Luk3, che nel corso della seconda puntata ha presentato una cover di “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi. In merito Luca ha dichiarato:

“Se io devo portare una cosa, devo dare e devo apportare qualcosa a questo brano. Non c’è un valore artistico. Niente di niente”.

Ancora una volta dunque Luca Jurman si scaglia contro gli allievi di Amici 24 e di certo le sue dichiarazioni non sono passate inosservate. In molti nel mentre hanno preso le parti di Luk3, che senza dubbio è uno dei ragazzi più amati di questa edizione.