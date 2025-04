“Forse non avrà più un piede”, con queste parole a Verissimo, Raffaella di Amici 24 ha raccontato il dramma che sta vivendo suo padre dopo un infortunio sul posto di lavoro. L’ex allieva del talent ha svelato che ha scoperto tutto una volta uscita, mentre era nella scuola infatti i suoi genitori hanno preferito non dirle nulla.

Le lacrime di Raffaella di Amici 24

La scorsa settimana Raffaella ha lasciato la scuola di Amici 24, dopo il ballottaggio finale con Luk3. Stasera andrà in onda una nuova puntata del talent show, ma la ballerina oggi è stata ospite in trasmissione e ha avuto la possibilità di farsi conoscere un po’ meglio.

L’ex allieva di Amici 24 in chiacchiera con Silvia Toffanin a Verissimo ha spiegato cosa è successo al suo papà. Lei e la sua famiglia stanno affrontando un momento piuttosto delicato e difficile. Sui social infatti abbiamo visto che la ballerina ha postato un video in cui abbraccia suo padre, seduto in una sedia a rotelle e con un piede fasciato.

Tra le lacrime Raffaella di Amici 24 ha rivelato: “Non è un bel periodo per noi. Papà ha avuto un infortunio sul lavoro al piede che forse non avrà più”.

Questo problema di salute, però, l’ex allieva di Deborah Lettieri l’ha scoperto solo dopo aver lasciato Amici 24. Questo perché i suoi genitori hanno preferito lasciarle proseguire tranquillamente la sua avventura nel talent: “Non me lo hanno voluto dire perché continuassi il percorso senza preoccupazioni, ma quando ho lasciato la scuola siamo andati direttamente in ospedale”.

Sebbene sia dispiaciuta di avere lasciato la scuola, vista la situazione, Raffaella è contenta di potere stare vicina al suo papà in questo periodo così particolare per lui e per la loro famiglia. “Sono contenta di potergli stare accanto. Come io ho bisogno di loro, anche loro hanno bisogno di noi: me e i miei fratelli”, ha concluso.

All’ex ballerina di Amici 24 e in particolare al suo papà facciamo un caloroso augurio di pronta guarigione.