Solito siparietto ad Amici 24 tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Questa volta il motivo è Trigno con i due prof che hanno visioni diverse sull’allievo. A tal proposito il coach di canto ha lanciato un’accusa particolare alla sua collega. Ecco cosa ha detto e cosa è successo.

Il battibecco tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli su Trigno ad Amici 24

Nel daytime di Amici 24 andato in onda il 24 febbraio abbiamo assistito a un lungo botta e risposta tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. E il motivo di tutto questo è Trigno. Ricordiamo infatti che nella puntata di domenica Anna aveva messo in esame il suo allievo per dargli la maglia del Serale, ma il doppio no di Zerbi ha rimandato tutto.

Nel daytime di ieri il cantante è stato chiamato dalla produzione per andare in sala relax (e poi in studio). Perché? A convocarlo è stato Zerbi che ha chiamato anche la Pettinelli. Ed è qui che è iniziato un lungo siparietto tra i due professori fatto di battutine e frecciatine a volte anche un po’ noiose.

Rudy Zerbi ha detto di aver convocato la collega e Trigno per togliersi un dubbio e anche per capire se Anna Pettinelli ci sentisse bene o meno. In tutto questo scambio di accuse, prima ancora che l’allievo arrivasse in studio, Zerbi ha mosso un’accusa (se così vogliamo chiamarla) alla Pettinelli. In pratica, secondo lui, la collega non è obiettiva sul suo allievo ma si fa trascinare da altro. “Su di lui ti fai guidare dall’ormone, sei annebbiata e perdi lucidità”, ha sentenziato Zerbi. E Anna si è fatta una grossa risata, trovandolo completamente fuoriluogo e negando tutto.

Per Anna Pettinelli il suo allievo Trigno ha personalità e una voce riconoscibile, nonostante non sia il re dell’intonazione. Però è un cantante con una sua particolarità e che arriva alle persone. Per Zerbi, invece, non è così. Infatti per lui tutte le cover che ha in lista non lo conviceranno mai a dargli la maglia del Serale di Amici 24. Proprio nel daytime di ieri, a tal proposito, ha invitato allievo e professoressa a preparare un paio di cover diverse che potessero convincerlo a cambiare idea.