La seconda puntata della nuova edizione di GialappaShow ha regalato al pubblico un’altra imperdibile chicca comica. Dopo aver debuttato nella prima puntata con la riuscitissima imitazione di Monica Setta, Giulia Vecchio ha colpito ancora.

Non solo ha riproposto la conduttrice di Storie di Donne al Bivio, ma questa volta ha indossato anche i panni di un altro personaggio amatissimo della televisione italiana. Parliamo di Milly Carlucci.

L’ingresso in scena è stato da vera regina del sabato sera: la finta Milly è apparsa sulle iconiche note della sigla di Ballando con le Stelle, tra luci sfavillanti e quella gestualità inconfondibile che la conduttrice Rai ha reso marchio di fabbrica negli anni.

Il bersaglio principale di questa esilarante apparizione è stata Greta Scarano, ospite della puntata per promuovere il suo primo film da regista, La vita da grandi. E quale occasione migliore, per la Milly di Giulia Vecchio, per cercare di reclutarla nel cast di Ballando?

La finta Carlucci si è rivolta direttamente a Greta con un discorso surreale e allo stesso tempo geniale, offrendole un posto nel programma, qualora la sua carriera da attrice e regista dovesse subire un drastico crollo. E ad un certo punto gliel’ha proprio augurato:

“No perché, il film va male, lo sai. Io ho pronto già per te, Greta, il trattamento Bianca Guaccero! Vieni a Ballando, ti rilancio la carriera e ti trovo anche il fidanzato nuovo. Perché il film andrà male e allora dopo che il film andrà male ti lascia anche il fidanzato, il marito, quello che è.”

Un siparietto riuscitissimo, che ha messo in luce ancora una volta la bravura di Giulia Vecchio nel cogliere, espressioni e modi di fare e parlare dei personaggi che imita. Il pubblico di GialappaShow ha apprezzato moltissimo questa nuova caricatura, che diventerà uno dei tormentoni della stagione.