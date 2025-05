Senza Cri di Amici 24 è intervenuta su X per rispondere ad un commento secondo cui proverebbe una certa insofferenza nei confronti di Nicolò Filippucci.

Senza Cri interviene su X e chiarisce i rapporti con Nicolò Filippucci

Nelle ultime ore, Senza Cri, ex concorrente di Amici 24, è stata protagonista di uno scambio su X (un tempo Twitter). A seguito di alcune insinuazioni emerse online sul suo presunto astio nei confronti di Nicolò Filippucci, altro volto dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi, ha voluto rispondere.

Tutto è iniziato con un tweet di un utente che ha dichiarato di aver percepito, durante il programma, una certa insofferenza e invidia a livello artistico da parte della cantautrice pugliese nei confronti del giovane compagno di avventura.

Se ricordate, nel daytime del 6 maggio, era stato chiesto agli ex allievi, eliminati nel corso del serale, chi secondo i talenti ancora in gara non avrebbe meritato la finale. Senza Cri aveva indicato Nicolò.

“C’è una cantante che, anche a programma finito, dimostra la sua insofferenza nei confronti di Nicolò e conferma l’invidia che ho sempre pensato lei provasse. Nico ha subito messo mi piace al suo ultimo progetto… lei? Non pervenuta. Lei e il suo gruppo di rosiconi.“

La tesi sarebbe stata “confermata”, secondo l’utente, anche una volta finita la trasmissione. Nicolò aveva, infatti, prontamente supportato il nuovo progetto musicale di Senza Cri con un like.

Lei, invece, non aveva ricambiato il gesto, dimostrando, secondo l’utente di X, di “rosicare” del suo successo. In aggiunta, Filippucci ha pubblicato un ringraziamento pubblico ad Amici 24 e ai suoi compagni di casetta, a cui molti hanno risposto. Senza Cri, invece, non si è palesata.

Da quel post su X è nato un vero e proprio botta e risposta. Alcuni sostenitori della stessa Senza Cri si sono fatti avanti in difesa della loro beniamina. Ad un certo punto, proprio per porre fine alle speculazioni, è intervenuta direttamente Senza Cri, che ha deciso di chiarire pubblicamente la questione.

Nel suo messaggio ha scritto:

“Io e Nico abbiamo un ottimo rapporto, mi spiace molto che voi insinuiate certe cose per potervi aggregare e generare una catena di odio contro dei ragazzi che non vi hanno fatto proprio nulla. Certo mi rendo conto che ognuno si diverte come può! Buon proseguimento.”

L’ex allieva della scuola di Amici 24 ha voluto mettere fine al chiacchiericcio social, sottolineando il rispetto e la serenità che ancora oggi la legherebbero al collega, indipendentemente da qualsiasi mossa social.