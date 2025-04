Elisabetta Gregoraci, negli ultimi giorni, ha rilasciato un’intervista all’interno della quale ha citato anche Stefano De Martino. La conduttrice ha fatto un battuta sul collega e il web ha cominciato a chiacchierare. Ecco tutto ciò che sta succedendo.

La battuta di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha avuto la possibilità di intraprendere una nuova avventura all’interno del programma Audiscion, uno show che avrà una durata complessiva di cinque puntate e andrà in onda su Rai 2. Non sarà da sola perché al timone della trasmissione il pubblico vedrà anche il duo comico Gigi e Ross, già visto anche all’interno di Made in Sud.

Intervistata dal settimana Chi, come riporta anche il sito Biccy, la conduttrice ha fatto riferimento all’imitazione del collega fatta da Gigi a GialappaShow:

“Se sarò la terza incomoda con Gigi e Ross? È che loro sono una coppia affiatata. Io mi infilo in mezzo con grazia, c’è molta sintonia anche perché lavoriamo insieme da più di 13 anni. E mi diverto. Poi Gigi mi fa troppo ridere quando imita De Martino. E mi piace pure di più dell’originale“.

Il web a questo punto ha cominciato a chiacchierare e le malelingue hanno visto nelle parole di Elisabetta Gregoraci una frecciata a Stefano De Martino. C’è anche chi ha ipotizzato che il tutto derivi da alcune presunte vecchie tensioni nel dietro le quinte di Made in Sud, quando entrambi ne erano alla guida.

Ovviamente si tratta solamente di teorie che non hanno alcun fondamento solido di certezza. I due diretti interessati non si sono mai esposti in merito e quindi dobbiamo prendere tutto ciò con le pinze. Quella della Gregoraci è stato solo una simpatica battuta e vedremo se De Martino risponderà oppure no con il tempo. Noi di Novella2000 siamo a disposizione per qualsiasi rettifica o smentita.