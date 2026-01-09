Stando alle ultime voci di corridoio emerse in rete, Alessandro Cattelan sarebbe in lizza per diventare uno dei giudici del Serale di Amici 25.

Alessandro Cattelan giudice ad Amici 25?

Si inizia a parlare del Serale di Amici 25. Terminata la pausa natalizia, i cantanti e i ballerini protagonisti del talent show di Maria De Filippi hanno fatto ritorno in casetta e hanno ripreso a frequentare le lezioni. A breve intanto inizierà ufficialmente la corsa alla fase finale di questa edizione e finalmente scopriremo chi saranno gli allievi che otterranno le prime maglie dorate.

Domenica pomeriggio intanto, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano, durante la quale accadrà di tutto. Come ci hanno svelato le prime anticipazioni, ben due allieve sono state eliminate definitivamente, mentre una ballerina è a rischio sostituzione. In attesa di scoprire cosa accadrà, in rete sono emerse alcune voci di corridoio che in queste ore stanno facendo discutere il web.

Si inizia infatti a discutere della possibile giuria del Serale di Amici 25 e, stando a quanto si mormora, in lizza ci sarebbe un amatissimo nome della televisione. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Alessandro Cattelan. Stando a quanto fa sapere Amedeo Venza, l’ipotesi di vedere il conduttore tra i giudici del talent show si sarebbe facendo sempre più concreta e di certo in molti attendono con ansia di scoprire se le trattative andranno a buon fine.

Nel mentre gli allievi continuano a concentrarsi sui loro percorsi, con la speranza di riuscire ad ottenere l’accesso al Serale. La fase finale del programma inizierà su Canale 5 in primavera e di certo ne vedremo di belle.

