A distanza di alcune settimane dalla finale di Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini rivela un retroscena inedito, che coinvolge Pasquale La Rocca. Ecco le parole della conduttrice.

Cosa è accaduto a Ballando con le Stelle

Sono trascorse alcune settimane dalla finale di Ballando con le Stelle, che quest’anno è stato vinto da Andrea Delogu. Questa edizione si è conclusa con un podio tutto al femminile. A classificarsi subito dopo la conduttrice sono state infatti Francesca Fialdini e Barbara d’Urso, due delle protagoniste assolute del talent show di Milly Carlucci. In queste ore è però accaduto qualcosa di inaspettato, che ha destato la curiosità del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio la Fialdini ha tenuto una live sui social con Andrea Delogu e, nel corso della chiacchierata, ha rivelato un retroscena inedito, parlando di un episodio avvenuto a Ballando con le Stelle. Francesca ha infatti ammesso che, durante una delle puntate, aveva notato che Pasquale La Rocca (maestro di Barbara d’Urso) era rimasto improvvisamente da solo. A quel punto la conduttrice ha ammesso di essersi avvicinata al maestro, chiedendogli di rivedere un passo di danza. La presentatrice ha così raccontato:

“Durante una puntata, nella sala delle stelle, Pasquale La Rocca era improvvisamente rimasto sprovvisto di ballerina, era rimasto da solo. Sai che ho fatto? Gli ho chiesto di farmi riprovare la posizione del tango. Se Giovanni (Pernice, ndr) si è arrabbiato? Purtroppo qualcuno gli ha fatto vedere quelle immagini. Ma era uno scherzo dai”.

Il retroscena raccontato da Francesca Fialdini non è ovviamente passato inosservato e i fan di Ballando con le Stelle hanno prontamente commentato sui social l’accaduto.

