Prima di arrivare a diventare l’allieva titolare di Amici 25, Matilde Sofia Fazio ha recitato in una fiction di Canale 5 molto amata. Quale? Ve lo sveliamo noi!

Matilde di Amici 25 ha recitato in una fiction Mediaset

Quest’anno la scuola di Amici 25 vede nuovi talenti occupare i banchi della categoria canto e ballo. Alcuni di loro, come abbiamo già visto nei giorni scorsi, non sono così nuovi al pubblico, o perché hanno fatto altri programmi televisivi (musicali e non) oppure per avere recitato in serie televisive e fiction di successo.

E no, stavolta non stiamo facendo riferimento alla cantante Penelope, che ha avuto una parte in Adorazione su Netflix. Ora vi parliamo di Matilde Sofia Fazio. La ballerina, che vediamo ad Amici 25 sotto la guida di Veronica Peparini, ha preso parte a una fiction televisiva di Canale 5. Una serie che è stata molto apprezzata dal pubblico e che vanta 2 stagioni. Stiamo parlando di Storia di una famiglia per bene, con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.

Matilde di Amici 25 nello specifico ha interpretato la parte di Anna Palmisano durante la seconda stagione. Il suo personaggio è la figlia di Guido e la sorella di Donato. Dalla trama sappiamo che si ribella a suo padre e si allea con Maria, entrando così in una compagnia teatrale.

Ed ecco qui uno screen che dimostra, per l’appunto, la presenza di Matilde di Amici 25 nella fiction targata Mediaset.

Matilde di Amici 25 in Storia di una famiglia perbene

Il pubblico non appena ha visto la ballerina ad Amici, almeno i più attenti, hanno notato subito il volto familiare ed è così che si è arrivati appunto a questa “scoperta”.

Intanto in quanto a Matilde possiamo dire anche che ieri durante il daytime di Amici 25 ha affrontato una sfida, che ha portato a casa con una bella vittoria! E voi conoscevate questa curiosità?