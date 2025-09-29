Chi ha guardato il pomeridiano di Amici 25 ieri ha notato che il volto di Penelope Maria Massa, cantante 22enne voluta da Rudy Zerbi, non è del tutto sconosciuto. Facendo una ricerca abbiamo notato infatti che la ragazza ha recitato in una famosissima serie Netflix!

Amici 25, Penelope ha recitato in Adorazione

Ad Amici 25 ieri abbiamo assistito all’attesissima formazione della classe di questa edizione. Quando è arrivato il turno di Penelope Maria Massa, l’artista si è presentata davanti alla commissione e oltre a una cover è stata risentita con un suo inedito per volontà di Rudy Zerbi, che poi l’ha voluta nel suo team.

LEGGI ANCHE: Sapete quali sono i veri nomi degli allievi di Amici 25? Ve li sveliamo noi

Il pubblico da casa, che commentava sui social la puntata di Amici 25, non appena l’ha vista è impazzito tanto che non si parla d’altro in queste ore. Motivo? Penelope Maria Massa in realtà non è così sconosciuta come si potrebbe pensare. Questo perché la giovane 22enne ha anche intrapreso la carriera d’attrice e ha recitato una parte in una famosissima serie Netflix.

Sbirciando sul web abbiamo scovato infatti che Penelope Maria Massa di Amici 25 ha interpretato il ruolo di Ines nell’episodio 5 e 6 della prima stagione di Adorazione. La serie del 2024, per chi non lo sapesse, racconta la sparizione di una ragazza di sedici anni. Un episodio che sconvolge una tranquilla comunità, portando alla luce segreti, mentre amici e familiari cercano di ricostruire gli ultimi momenti prima della sua scomparsa.

Al momento questo dovrebbe essere l’unico lavoro che vede Penelope di Amici 25 coinvolta come attrice, ma chissà che in futuro non possa sposare l’amore per il canto con la recitazione, come fatto da tantissimi artisti.

C’è da dire che non è l’unico volto di questa edizione di Amici 25 che ha già fatto delle altre cose in passato o recentemente. Pensiamo a Michelle, così come a Plasma o ancora Alessio, Maria Rosaria e Michele.

E voi avevate notato questa cosa e l’avevate riconosciuta?