Questo pomeriggio durante il daytime di Amici 25 abbiamo scoperto com’è andata la sfida della ballerina Matilde. A giudicare lo scontro con la sua avversaria Ianira, il coreografo ed ex professionista del talent show, Marcello Sacchetta.

Il risultato della sfida di Matilde ad Amici 25

Ci eravamo lasciati ieri con il comunicato importante arrivato in casetta ad Amici 25, dove Matilde, Frasa e Flavia hanno scoperto che da lì a poco avrebbero dovuto affrontare la propria sfida.

Oggi pomeriggio su Canale 5 durante il daytime abbiamo scoperto com’è andata. La prima a mettersi in gioco e chiamata in studio dalla produzione è stata Matilde. La ragazza ha potuto scegliere due compagni di Amici 25 come supporto. Con lei i ballerini Emiliano e Maria Rosaria. I due l’hanno incoraggiata l’hanno aspettata in sala relax.

In studio Matilde ha trovato Marcello Sacchetta e, poco dopo, è arrivata la sua sfidante Ianira. Proprio l’allieva titolare si è esibita in un assolo sulle note di Il bene nel male di Madame. Successivamente è stata la volta della sua avversaria. A quanto pare dopo l’esibizione ad Amici 25, il giudice ha detto di sentirsi indeciso e di avere bisogno di prendersi del tempo:

“Siete due ballerine completamente diverse, è difficile. Sono io ora ad avere bisogno di tempo”, ha spiegato lui.

Matilde è stata mandata nuovamente in sala relax e si è così confrontata con i suoi compagni, raccontando com’è andata secondo lei la sfida. L’allieva di Amici 25 non ha nascosto la sua agitazione, mentre i due ballerini hanno provato a rassicurarla quanto più possibile.

Fuori dalla sala relax c’era un pc, consegnato a Matilde. Il giudice ha espresso ancora i suoi dubbi, chiedendo un’ora di tempo per poter prendere una decisione definitiva. Tornata in casetta dai suoi compagni di Amici 25, tutti hanno cercato di dirle una frase d’incoraggiamento.

Un’ora dopo è arrivata una nuova comunicazione dalla produzione, che ha dovuto tornare nuovamente in studio. Arrivate entrambe davanti a Marcello Sacchetta hanno dovuto esibirsi con una nuova coreografia. Due esibizioni totalmente differenti tra loro. Ma a quanto pare non è bastato.

Questo perché Marcello Sacchetta ha voluto rivedere l’allieva sfidante. Poi ha preso la parola:

“Ianira hai un’ottima energia e hai una buona preparazione e mi sei piaciuta anche per la convinzione avuta. Anche tu Matilde ce l’hai messa tutta. Mi è piaciuto di te la trasparenza che hai, la passione, il lavoro fatto, anche a livello tecnico, ho apprezzato molto. Questa sfida per me oggi la vince Matilde”.

Così Matilde può tirare un sospiro di sollievo e proseguire il suo percorso ad Amici 25. Ha così potuto festeggiare il risultato ottenuto insieme ai suoi compagni, nonostante abbia provato fare uno scherzo, ma con scarsi risultati. La ballerina dunque resta nella scuola!