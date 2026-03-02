Anna Pettinelli nel daytime di Amici 25 ha avuto uno scontro con Opi in saletta

Durante il pomeridiano di Amici 25 quest’oggi Anna Pettinelli ha avuto un faccia a faccia con Opi e gli ha dato contro: “Sei un ingrato”. Ecco cosa è successo.

Amici 25, Opi si arrabbia con Anna Pettinelli dopo la puntata

Nervi tesissimi nel daytime di Amici 25 di oggi, con Anna Pettinelli piuttosto arrabbiata con il suo allievo Opi. Ma cosa è successo nello specifico? Per saperlo dobbiamo fare un passo indietro al pomeridiano di domenica, quando la professoressa ha dichiarato meritevoli della maglia Gard e Opi, sostenendo di non avere intenzione di promuovere altri ragazzi per la seconda parte del programma.

Quanto successo ha generato non poche polemiche, non solo con i suoi colleghi, ma anche tra i cantanti della scuola di Amici 25. Opi non si è detto d’accordo con le parole della sua insegnante e ne ha parlato con i suoi compagni di squadra. Tutti si sono detti molto contrariati.

“Va a finire che così mi odiano tutti per una roba del genere. La gente poi si attacca. Io adesso mi dovrò mangiare chili e chili di m***a per sta cosa. Mi attaccano tutti, ti giuro”, ha detto proprio l’allievo della Pettinelli. Come potete vedere le lamentele sono state tante…

Subito dopo la puntata di domenica, in casetta gli allievi si confrontano sulla decisione della prof Pettinelli #Amici25 pic.twitter.com/v4b77XMoRC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 2, 2026

Visto l’accaduto Opi ha avuto modo di incontrare la sua insegnante per un faccia a faccia. Ed è qui che è andata in scena una lite. “Tu sai che cosa ho fatto io per te? No tu non lo sai, ora stai zitto e mi senti. Io mi sono esposta per te e dici tu di avere boccato m***a, nonostante la mia protezione nei tuoi confronti. Il voto di Rudy per il Serale non lo avrai. Io penso che tu abbia talento e non farei una cosa anti sportiva. L’ho fatto per proteggerti. Hai idea della m***a che becco io?”.

Lo scontro tra la Pettinelli e Opi

Anna Pettinelli piuttosto arrabbiata ha proseguito il suo sfogo contro Opi:

“Sei contento di quello che ho detto? Ingrato che non sei altro, sei tutto l’anno che non ti sta bene niente, non vuoi cantare le canzoni e tutto il resto. Faccio una cosa enorme, hai paura della m***a che becchi tu. Io ho 50 anni di carriera, a te non ti conosce nessuno. Ma perché dovresti essere attaccato tu?”, ha proseguito l’insegnante di Amici 25 piuttosto imbufalita.

La professoressa Anna Pettinelli ha qualcosa da dire a Opi #Amici25 pic.twitter.com/W8R0fAsang — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 2, 2026

Molto arrabbiata, Anna Pettinelli non ha voluto sentire giustificazioni da parte di Opi, che ha cercato a modo suo di spiegarsi. L’allievo di Amici 25 ha ammesso che per lui questo non è il modo giusto per potere arrivare al Serale: “Io voglio giocare ad armi pare con dei pezzi che possano convincere tutti”.

Tra loro lo scontro è stato molto acceso, tanto che l’insegnante a un certo punto ha lasciato la sala prove davvero seccata. Ci sarà un chiarimento tra la prof e il cantante di Amici 25? Come la prenderanno gli altri allievi?

