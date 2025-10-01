Durante il daytime di Amici 25 questo pomeriggio gli allievi hanno scoperto i primi voti da parte dei professori. Ad avere la peggio è stata Michelle, che si è beccata un 2 e un 3, per poi scoppiare a piangere. Ma sono fioccate delle altre insufficienze tra i cantanti…

Amici 25, i voti dei prof ai cantanti

Come ogni pomeriggio alle 16:25 (adesso che è cambiato l’orario) è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici 25. Dopo un momento di sconforto vissuto da Penelope, confortata da Maria De Filippi, proprio la conduttrice ha richiamato l’attenzione di tutti gli allievi. Radunati in sala ha fatto sapere di avere i voti dei professori per i cantanti.

Ecco in questa tabella, nel dettaglio, quali sono stati i voti.

ALUNNI RUDY LORELLA ANNA Valentina 8 6,5 7 Riccardo 10 7 5 Plasma 9 8 5 Michele 7 9,5 8,5 Opi 4,5 5,5 6,5 Michelle 2 7,5 3 Flavia 5 6,5 7 Gard 6 6 8 Frasa 4 7 9 Penelope 9 cover /

9 inedito 6 cover /

5 inedito 5 cover /

7 inedito

Successivamente è stata stilata anche una classifica e se il primo è Michele, seguito da Plasma e Riccardo, niente da fare per Michelle (che ha ottenuto in totale un 4,16) e Opi (5,5). Se il cantante si è detto motivato a fare meglio, non si può dire lo stesso per la sua collega di Amici 25.

Questa è la classifica delle esibizioni della prima puntata stilata dai prof di canto #Amici25 pic.twitter.com/dlg7rBGYqD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 1, 2025

La reazione di Michelle in lacrime

Michelle infatti ha totalmente cambiato espressione e Maria De Filippi notando ciò non ha potuto accorgersi di questo, richiamando così la sua attenzione. La cantante scelta da Lorella Cuccarini si è lasciata andare a un pianto liberatorio e poco dopo si è chiusa in bagno.

Alex e Penelope hanno provato a consolarla, ma ha voluto trascorrere un momento per sé. Successivamente come mostrato da questo video, Michelle di Amici 25 si è confrontata con gli altri concorrenti, senza nascondere il suo dispiacere.

Michelle, dopo aver scoperto i voti dei prof alle esibizioni della prima puntata, reagisce così #Amici25 pic.twitter.com/eRCbyK9wSn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 1, 2025

Come detto giustamente dai suoi compagni di Amici 25, però, ora sta a ognuno di loro dimostrare il proprio talento e far cambiare idea ai professori che non sono riusciti a convincere a pieno.