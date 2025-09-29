Questo pomeriggio è andato in onda il primo daytime di Amici 25, dove abbiamo avuto modo di scoprire le scelte degli allievi. Con chi lavoreranno durante questo percorso coloro che hanno ricevuto due e tre sì? Andiamo a leggere tutti i dettagli.

Amici 25, la scelta degli allievi

Oggi pomeriggio su Canale 5 subito dopo La forza di una donna è andata in onda la prima puntata del daytime di Amici 25. La regia ha mostrato le prime immagini ed emozioni degli allievi, che hanno fatto il loro ingresso nella scuola più famosa d’Italia.

Su alcuni di loro c’era una sorta di giudizio sospeso. Ci spieghiamo meglio: dei cantanti e ballerini hanno ricevuto il “sì” da parte di due insegnanti o addirittura di tutta la commissione di canto o di ballo. A questo punto ad Amici 25 è l’allievo che deve dunque decidere con chi iniziare a lavorare e intraprendere il proprio percorso di studi.

Il primo di cui abbiamo avuto notizie è Emiliano Fiasco. Il giovane talento di Amici 25, 16enne, ha messo d’accordo tutti e tre i maestri di ballo. Quindi dopo la puntata ha incontrato Emanuel Lo, Veronica Peparini e la maestra Alessandra Celentano. Per lui non si è trattato di una scelta semplice, ma ha comunque voluto proseguire con la docente di classico.

Emiliano ha deciso di lavorare con… la maestra Alessandra Celentano! #Amici25 pic.twitter.com/KhsvjSywLX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 29, 2025

Si è passati poi a Plasma 8003. Il cantante (all’anagrafe Antonio Silvestri), già noto per alcune collaborazioni con Alfa e Olly oltre alla partecipazione a X Factor, ha avuto il benestare di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi e, senza alcun dubbio, ha scelto di proseguire con il produttore discografico.

Plasma ha preso la sua decisione: lavorerà con il prof Rudy Zerbi! #Amici25 pic.twitter.com/KYL6jFZnG2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 29, 2025

La puntata di Amici 25 è poi proseguita con Michele Ballo, cantante anche lui, che ha conquistato il cuore di tutti e tre i professori. Dopo aver parlato con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, ha optato per Lorella.

Dopo aver parlato con tutti e tre i prof di canto, Michele ha scelto di lavorare con Lorella Cuccarini! #Amici25 pic.twitter.com/pOc603ebgL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 29, 2025

Infine abbiamo visto la scelta del ballerino Alex Calu, che durante l’appuntamento di ieri di Amici 25 ha convinto sia Veronica Peparini che Emanuel Lo, scegliendo di lavorare con la professoressa tornata nel talent dopo 4 anni.

Alex lavorerà con la maestra Veronica Peparini! #Amici25 pic.twitter.com/xYm1jY31x1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 29, 2025

Queste quindi tutte le scelte degli allievi di Amici 25!

