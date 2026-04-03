“Amici”, il noto talent show di Maria De Filippi, è giunto ormai alla sua 25esima edizione. Dopo mesi di pomeridiano, il programma è tornato in prima serata su Canale 5. Domani sera, sabato 4 aprile, andrà in onda la terza puntata ma, cosa accadrà? Chi saranno gli ospiti? Chi dovrà lasciare la scuola? Scopriamolo insieme.

Amici 25, anticipazioni 4 aprile 2026: chi saranno gli ospiti?

Da ormai 25 anni “Amici” continua a intrattenere e emozionare il pubblico, oltre che a a realizzare i sogni di tanti allievi che hanno trovato proprio nel talent show di Maria De Filippi il trampolino di lancio per la loro futura carriera, nel canto o nel ballo. Domani sera, sabato 4 aprile 2026, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata serale che, preparatevi, riserverà diverse sorprese. La puntata, infatti, è già stata registrata (ieri, giovedì 2 aprile), e quindi possiamo darvi diverse anticipazioni su quanto accadrà. Iniziamo dagli ospiti. Salirà sul palco Tommaso Paradiso, che si esibirà nella sua “I Romantici”, poi spazio a Elisabetta Canalis e Nicolas Maupas. L’ex velina e l’attore francese saranno coinvolti inoltre nel gioco portato avanti da Alessandro Cattelan, “Password“. In studio anche il comico Enrico Brignano.

Amici 25, anticipazioni 4 aprile 2026: le tre manche

C’è grande attesa per la terza puntata del serale di Amici 25, che andrà in onda domani sera, sabato 4 aprile 2026, in prima serata su Canale 5. La puntata, come detto, è già stata registrata, ecco quindi cosa aspettarsi stando a quanto riportato da SuperGuidaTv. La sfida entra subito nel vivo con la prima manche, dove vedremo il team Zerbi-Celentano sfidare il team Cuccarini-Peparini: Angie Vs Emiliano con la vittoria di quest’ultimo, Alex Vs Nicola annullato perché ritenuto non equo, Caterina Vs Lorenzo, vince Lorenzo e infine Alex Vs Nicola che termina con la vittoria di quest’ultimo. Passiamo dunque alla seconda manche, dove si sfidano Pettinelli-Lo contro Zerbi-Celentano: Alessio Vs Plasma, vince il primo, Elena Vs Kiara, vince Elena, Riccardo e Caterina Vs Kiara, vince quest’ultima. Infine la terza manche, Pettinelli-Lo contro Zerbi-Celentano: Gard Vs Plasma, guanto ritenuto non equo, Riccardo Vs Alessio, vince Riccardo, Nicola Vs Alessio vince quest’ultimo.

Amici 25, anticipazioni 4 aprile: chi sarà eliminato?

Durante la terza puntata del sera di Amici 25 che andrà in onda sabato 4 aprile 2026 sono tre gli allievi a finire al ballottaggio, ovvero Angie, Plasma e Caterina, i quali canteranno i loro inediti ( “Millemilamissili”, “Perdere Te” e “Roserovi”). A essere invece eliminata definitivamente dalla scuola è Valentina.