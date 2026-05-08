Le anticipazioni della semifinale di Amici 25, che andrà in onda sabato 9 maggio 2026, svelano i nuovi ospiti della puntata, il concorrente eliminato e i ragazzi che arriveranno alla finale.

Amici 25, anticipazioni della semifinale del 9 maggio 2026: chi è stato eliminato

Sabato 9 maggio 2026 andrà in onda la semifinale del serale di Amici, con la conduzione di Maria De Filippi e lagiuria formata da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus. Una puntata molto importante, perché decreterà quali allievi andranno in finale, che andrà in onda il 17 maggio, e potranno giocarsi la vittoria. Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni, i tre ballerini riusciranno a superare la semifinale. Stiamo parlando di Emiliano, Alessio e Nicola, che andranno in finale. I cantanti, invece, sono tutti e tre al ballottaggio: uno tra Angie, Lorenzo ed Elena è stato eliminato, ma il verdetto verrà reso noto solo durante la diretta.

La prima manche è stata quella di Zerbi-Celentano e Pettinelli-Lo. Nicola ha ballato una coreografia dedicata alla madre ed è riuscito a conquistare per primo la maglia della finale. La seconda manche è stata di Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Peparini, che si è conclusa con l’elezione di Emiliano come secondo finalista. La terza manche ha visto in sfida Pettinelli-Lo e Cuccarini-Peparini e a conquistare la maglia è stato Alessio. Questa sarà una puntata molto intensa e ricca di emozioni, perché i ragazzi si trovano ormai a un passo dalla finale e dal vedere il loro sogno realizzarsi.

Anticipazioni della semifinale di Amici 25: gli ospiti

Questa serata ha messo in difficoltà la giuria, formata da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus, perché hanno dovuto esprimere i propri giudizi consapevoli che i ragazzi sono tutti a un passo da una possibile vittoria. Come ospiti musicali saranno presenti in studio Irama, che canterà il suo singolo Cabana, e Giordana Angi, che si esibirà con il nuovo brano Quando poi ci lasceremo. Per quanto riguarda gli altri ospiti, torneranno in trasmissione Giulia Michelini e Belen Rodriguez.

Anche in questa serata sarà presente Alessandro Cattelan, alla conduzione di Password, il quiz game che vede due coppie giocare nel mezzo della puntata di Amici. Parteciperanno Belen Rodriguez e Giulia Michelini. La prima è in coppia con Amadeus, mentre la seconda è in coppia con Maria De Filippi. Non sono mancate le solite discussioni che animano lo studio, in modo particolare tra i professori. A scontrarsi sono stati ancora una volta Alessandra Celentano ed Emanuel Lo e Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli.