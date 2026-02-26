Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni di Amici 25 e vediamo cosa accaduto durante la puntata che andrà in onda domenica 1 marzo.

Le anticipazioni di Amici 25 del 1 marzo

Tutto è pronto per il nuovo appuntamento di Amici 25, che andrà in onda su Canale 5 domenica 1 marzo. Proprio questo pomeriggio nel mentre si è tenuta la registrazione della puntata e in rete sono già spuntate le prime anticipazioni.

Ma andiamo subito a leggere cosa è accaduto in studio e chi sono gli allievi che questa settimana hanno ottenuto la maglia del Serale? Ecco tutti gli spoiler, svelati come sempre dagli amici di Superguidatv.

La gara di canto

Anche questa settimana ad Amici 25 gli allievi si sono cimentati in una gara canto. Ma cosa è accaduto?

Ecco la classifica:

Elena

Lorenzo

Caterina

Opi

Gard

Ad avere la possibilità di sostenere l’esame per il Serale è Plasma, votato dai suoi compagni. Il cantante tuttavia non ha partecipato alla gara ed è arrivato in studio solamente in seguito.

La gara di ballo

Ma cosa è accaduto invece durante la gara di ballo ad Amici 25?

Ecco come sono andati gli allievi:

Nicola

Antonio

Simone

Giulia

È proprio Nicola che si sottopone all’esame per il Serale davanti ai prof.

Gli esami per il Serale

Subito dopo le gare, sia Plasma che Nicola hanno sostenuto l’esame per il Serale, con la speranza di conquistare ma maglia dorata che permette l’accesso alla fase finale di Amici 25.

Il cantante si è così esibito due volte, ricevendo però sempre un no da parte di Anna Pettinelli.

Discorso diverso invece per Nicola, che ha invece ottenuto immediatamente tre sì ed è così entrato ufficialmente al Serale.

In seguito a sostenere gli esami sono stati anche Gard, Opi ed Elena. A conquistare la maglia è stato Gard, che entra a sua volta al Serale.

Opi ha ricevuto un no sia da parte di Rudy Zerbi che da parte di Lorella Cuccarini. A dire di no ad Elena è stata invece Anna.

A fine puntata, viene mandato in onda un video della Pettinelli, in cui afferma che fino a quando i suoi allievi non conquisteranno la maglia, non dirà più alcun sì.

Ospiti 1 marzo Amici 25

Ma chi sono gli ospiti della puntata del 1 marzo?

Le anticipazioni ci svelano che l’ospite musicale della puntata sono stati Bresh e Alessio Bernabei.

Giudici della gara canto sono stati Irene Grandi, Don Joe, mentre giudici della gara ballo sono stati Giorgio Madia e Francesca Bernabini.

