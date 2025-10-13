Nel corso del nuovo daytime di Amici 25, Rudy Zerbi ha fatto sapere ai ragazzi di voler proporre alla produzione l’eliminazione di due allievi. Ecco di chi si tratta e le parole dell’insegnante.

La proposta di Zerbi alla produzione di Amici 25

Amici 25 è ormai ufficialmente partito e in queste prime settimane stiamo conoscendo meglio i nuovi alunni della scuola più famosa d’Italia. Oggi tuttavia c’è stato il primo grande colpo di scena e il nuovo daytime, andato in onda poco fa su Canale 5, ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Rudy Zerbi si è infatti collegato con la casetta per annunciare che appena possibile chiederà alla produzione del talent show l’eliminazione di due allievi. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Opi e Frasa. Rivolgendosi ai giovane cantanti, l’insegnante ha affermato:

“Io ritengo che né Opi né Frasa abbiano gli elementi e le qualità per stare dentro la scuola. Quindi voglio che sappiate che appena sarà possibile chiederò che voi due siate eliminati”.

A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione di Frasa, che chiedendo spiegazioni al prof di Amici 25 ha dichiarato: “Io penso di aver mostrato solo una parte di me, parlo dal punto di vista artistico. Mi piacerebbe che sentissi anche dell’altro. Penso che mi sto impegnando tantissimo, non capisco perché per te non merito questo posto”. Pronta però la replica di Zerbi, che ha aggiunto: “Penso che tu non sia nemmeno vicino al livello che ci deve essere dentro la scuola. Puoi farmi ascoltare quello che vuoi ma io ho questa idea. Credo che tu non abbia i mezzi tecnici e interpretativi per fare il cantante. Questa è l’opinione che ho di te”.

Ma cosa accadrà dunque e quale sarà il destino dei due allievi di Anna Pettinelli? Non resta che attendere per scoprirlo.