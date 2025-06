Secondo le ultime voci di corridoio, Veronica Peparini e Andreas Muller sarebbero in trattative per Amici 25, la prima come prof, il secondo come professionista.

Veronica Peparini e Andreas Muller verso Amici 25

Gli ultimi anni sono stati di certo ricchi di emozioni per Veronica Peparini e Andreas Muller. Come tutti sappiamo, da ormai diverse edizioni la coppia ha deciso di lasciare Amici di Maria De Filippi, per dedicarsi a nuovi progetti. Nel mentre la coreografa e il ballerino si sono concentrati anche sulla loro famiglia e hanno così dato alla luce due bellissime bambine. Ma non solo. A breve infatti Veronica e Andreas si uniranno finalmente in matrimonio e di certo i fan stanno attendendo con ansia questo fatidico giorno. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore si è sparsa un’indiscrezione che sta già facendo discutere il web.

Chi segue Amici sa bene che in queste settimane si sta parlando di una possibile sostituzione nel corpo docenti di ballo. Pare infatti che Deborah Lettieri, dopo una sola edizione, possa dire già addio al talent show. In rete è dunque impazzato il toto nome sul possibile volto che potrebbe prendere il posto dell’insegnante e sono così spuntati i nomi di Raimondo Todaro e di Angelo Madonia. Poco fa però Amedeo Venza ha sganciato la bomba.

Stando a quanto fa sapere l’esperto di gossip, sembrerebbe che sia Veronica Peparini che Andreas Muller sarebbero in trattative per Amici 25. Mentre la coreografa, come si mormora già da giorni, potrebbe tornare come prof, il ballerino potrebbe riprendere il suo posto tra i professionisti. La notizia naturalmente sta facendo il giro del web e in molti stanno sognando nel ritorno di Veronica e di Andreas ad Amici.

Attualmente però i diretti interessati non hanno ancora confermato le indiscrezioni. Anche da parte della produzione tutto tace e solo nelle settimane a venire scopriremo cosa accadrà in realtà.