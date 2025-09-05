In attesa della partenza ufficiale di Amici 25, in rete si mormora che due ex allievi del talent show potrebbero tornare all’interno della scuola. Ecco perché e di chi si tratta.

Le ultime news su Amici 25

Mancano due settimane alla partenza ufficiale di Amici 25 e ormai è iniziato il conto alla rovescia per la prima puntata. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi debutterà infatti su Canale 5 domenica 21 settembre e tutto inizia a essere pronto per l’inizio della trasmissione. Attualmente sono ancora in corso i casting per gli aspiranti allievi e a breve scopriremo chi saranno i cantanti e i ballerini che otterranno la tanto ambita maglia e che entreranno a far parte del cast del programma.

In attesa di saperne di più, in queste settimane sembrerebbe essere stato confermato il corpo insegnanti. A riprendere il loro ruolo saranno Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, per quanto riguarda il canto, e Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, per quanto riguarda il ballo. Ci sarà inoltre un gradito ritorno: quello di Veronica Peparini. La celebre coreografa, dopo alcuni anni di assenza, sembrerebbe aver deciso di tornare come prof del talent show e prenderà il posto che lo scorso anno è stato di Deborah Lettieri, che dopo una sola edizione ha già lasciato la trasmissione.

In attesa della partenza di Amici 25, in queste ore si sta facendo largo una voce di corridoio che non è passata inosservata. Stando a quanto si mormora infatti due ex allievi del talent show potrebbero tornare all’interno della scuola. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani. Come è noto, i due ballerini hanno partecipato al programma lo scorso anno, tuttavia entrambi sono stati costretti a ritirarsi a casa di un infortunio. Adesso dunque Alessio e Dandy potrebbero riprovarci e in molti sognano di rivederli nuovamente nel cast.

Ma cosa accadrà e chi riuscirà ad ottenere la maglia? Lo scopriremo il prossimo 22 settembre.