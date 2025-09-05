In queste ore si sta parlando di presunte tensioni tra Stefano De Martino e l’ex moglie Belen Rodriguez. Adesso spunta fuori un ennesimo retroscena, che coinvolge Caroline Tronelli, fidanzata del conduttore, e la showgirl argentina.

Nuovo retroscena su Stefano De Martino, stavolta c’entra Caroline

Si torna a parlare di Stefano De Martino e della sua vita privata. Come è noto a tutti, questa estate il conduttore di Affari Tuoi, che in questi giorni è tornato in onda su Rai 1 con la nuova edizione, ha ritrovato l’amore. Il presentatore partenopeo si è infatti legato a Caroline Tronelli, che conosce già da diversi anni. Di recente tuttavia tra i due è scoppiata la passione e da qualche settimana a questa parte la neo coppia è finita sulla bocca di tutti. Stando a quanto è emerso, pare che le cose tra Stefano e la sua nuova fiamma vadano a gonfie vele e che il conduttore abbia intenzioni serie.

In attesa di scoprire cosa accadrà però ieri è emerso un retroscena che non è passato inosservato. Secondo il settimanale Oggi infatti De Martino sarebbe arrabbiato con la sua ex moglie Belen Rodriguez, per via di alcuni recenti comportamenti della showgirl, che è stata protagonista di alcune liti in pubblico. A oggi dunque i rapporti tra i due sarebbero tesi e non ci sarebbe un clima sereno. Adesso, come se non bastasse, spunta un ennesimo retroscena, che stavolta coinvolge anche la neo fidanzata del presentatore.

Stando a quanto fa sapere Amedeo Venza, fonti vicine a Stefano De Martino avrebbero fatto sapere che Caroline Tronelli non gradirebbe i contatti tra il conduttore di Affari Tuoi e Belen Rodriguez. Ma non solo. Sempre stando a quanto si legge, la giovane donna vorrebbe far cambiare numero di telefono a Stefano.

Naturalmente al momento si tratta solo di voci di corridoio e vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze. Pare infatti improbabile che Stefano limiti i contatti con Belen, madre di suo figlio Santiago. De Martino intanto si sta concentrando sulla nuova edizione di Affari Tuoi, che sta già ottenendo ottimi risultati.