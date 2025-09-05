Grande Fratello, chi sarebbero gli opinionisti in lizza
Le ultime news sul GF
Ecco chi sarebbero gli opinionisti in lizza per la prossima edizione del Grande Fratello, che partirà tra poche settimane e vedrà per la prima volta la conduzione di Simona Ventura.
Chi ci sarà tra gli opinionisti del Grande Fratello?
Manca sempre meno alla partenza del Grande Fratello. Stando a quanto si mormora, la nuova edizione del reality show più longevo della televisione italiana debutterà su Canale 5 lunedì 29 settembre e alla conduzione, come già confermato, ci sarà Simona Ventura. La presentatrice si sta dunque preparando a questa nuova sfida e di certo ne vedremo di belle. Stando alle ultime informazioni trapelate in rete, il cast di concorrenti, che sarà formato al 100% da personaggi Nip, sarebbe già chiuso e a breve scopriremo chi sarà a varcare la porta rossa.
Come svelato anche da Mediaset, quest’anno è previsto un vero ritorno alle origini, con durata non superiore ai 100 giorni e con concorrenti totalmente estranei al mondo dello spettacolo e del web. Si parla anche di un regolamento più rigido e severo e sembrerebbe che il televoto funzionerà solamente tramite sms. In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore è emerso un retroscena che non è passato inosservato.
Lorenzo Pugnaloni ha infatti svelato chi sarebbero gli opinionisti in lizza per la nuova edizione del Grande Fratello. Stando a quanto fa sapere l’esperto di gossip, si starebbero valutando ben 4 coppie. La prima sarebbe formata da Cristina Plevani e Jessica Morlacchi. La seconda da Caterina Collovati e Patrizia Groppelli. La terza possibile coppia sarebbe invece formata da Max Giusti ed Elena Guarnieri. Infine, la quarta da Attilio Romita e Vladimir Luxuria. Ma non è finita qui. Secondo quanto riferito, si starebbe valutando anche l’ipotesi Veronica Gentili, che potrebbe ricambiare il favore a Simona Ventura e diventare l’unica opinionista del reality show.
Al momento tuttavia non ci sarebbe nulla di confermato e solo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito. Ma chi sarà a spuntarla? Non resta che attendere per scoprirlo.