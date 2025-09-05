Ecco chi sarebbero gli opinionisti in lizza per la prossima edizione del Grande Fratello, che partirà tra poche settimane e vedrà per la prima volta la conduzione di Simona Ventura.

Chi ci sarà tra gli opinionisti del Grande Fratello?

Manca sempre meno alla partenza del Grande Fratello. Stando a quanto si mormora, la nuova edizione del reality show più longevo della televisione italiana debutterà su Canale 5 lunedì 29 settembre e alla conduzione, come già confermato, ci sarà Simona Ventura. La presentatrice si sta dunque preparando a questa nuova sfida e di certo ne vedremo di belle. Stando alle ultime informazioni trapelate in rete, il cast di concorrenti, che sarà formato al 100% da personaggi Nip, sarebbe già chiuso e a breve scopriremo chi sarà a varcare la porta rossa.

Come svelato anche da Mediaset, quest’anno è previsto un vero ritorno alle origini, con durata non superiore ai 100 giorni e con concorrenti totalmente estranei al mondo dello spettacolo e del web. Si parla anche di un regolamento più rigido e severo e sembrerebbe che il televoto funzionerà solamente tramite sms. In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore è emerso un retroscena che non è passato inosservato.

Lorenzo Pugnaloni ha infatti svelato chi sarebbero gli opinionisti in lizza per la nuova edizione del Grande Fratello. Stando a quanto fa sapere l’esperto di gossip, si starebbero valutando ben 4 coppie. La prima sarebbe formata da Cristina Plevani e Jessica Morlacchi. La seconda da Caterina Collovati e Patrizia Groppelli. La terza possibile coppia sarebbe invece formata da Max Giusti ed Elena Guarnieri. Infine, la quarta da Attilio Romita e Vladimir Luxuria. Ma non è finita qui. Secondo quanto riferito, si starebbe valutando anche l’ipotesi Veronica Gentili, che potrebbe ricambiare il favore a Simona Ventura e diventare l’unica opinionista del reality show.

Al momento tuttavia non ci sarebbe nulla di confermato e solo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito. Ma chi sarà a spuntarla? Non resta che attendere per scoprirlo.