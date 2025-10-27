Ospite a Belve, Belen Rodriguez si è raccontata senza filtri e nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani ha confessato di aver avuto rapporti intimi con altre donne.

La confessione di Belen Rodriguez

Da sempre il nome di Belen Rodriguez è legato al mondo del gossip e della cronaca rosa. In diverse occasioni infatti la vita sentimentale della showgirl argentina è finita al centro dell’attenzione mediatica e molto si è detto sulle sue relazioni. Di recente tuttavia la conduttrice ha deciso di mettere da parte l’amore e di concentrarsi a pieno sulla sua carriera e sulla sua famiglia. Pur essendo stata avvistata di recente in dolce compagnia, a oggi pare che la Rodriguez sia ancora single e che si stia godendo questa nuova fase della sua vita.

Domani era intanto Belen sarà ospite della prima puntata della nuova edizione di Belve, che come sempre andrà in onda su Rai 2 in prima serata. La showgirl dunque ha accettato di sottoporsi alle pungenti domande di Francesca Fagnani e di certo ne vedremo di belle. Proprio pochi minuti fa è stata pubblicata un’anteprima dell’intervista, che dalle prime immagini promette di essere infuocata.

Nella breve clip infatti sentiamo la padrona di casa chiedere a Belen Rodriguez: “Lei ha detto di aver chiuso con gli uomini e di voler diventare lesbica. Volevo sapere se era successo. Ha avuto esperienze?”. A quel punto la conduttrice argentina ha confessato di aver avuto rapporti intimi con altre donne. Tuttavia, facendo anche una precisazione, Belen ha affermato: “Si, le ho avute. Se mi sono trovata bene? Sì, però mi piace il manzo”.

L’ospitata di Belen a Belve di certo stupirà tutto il pubblico e non mancheranno grossi colpi di scena. Ricordiamo dunque l’appuntamento a domani sera con Francesca Fagnani su Rai 2, naturalmente alle 21:30.

