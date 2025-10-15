Un noto ex allievo avvistato negli studi di Amici 25 e si parla già di un suo possibile ritorno all’interno della scuola. Ecco di chi si tratta e cosa starebbe accadendo.

Ex allievo avvistato negli studi di Amici 25

Da circa tre settimane è ufficialmente partito Amici 25. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi sta già appassionando tutto il pubblico, che sta iniziando a conoscere più a fondo gli allievi di quest’anno. All’interno della casetta nel mentre sia i cantanti che i ballerini si stanno impegnando al massimo per cercare di convincere settimana dopo settimana i loro prof di riferimento, e non solo. Non sono già mancate, tuttavia, le prime sfide e i primi litigi e di certo anche nelle settimane a venire ne vedremo di belle. In attesa di scoprire quali emozioni ci attendono, nelle ultime ore qualcosa non è sfuggito agli occhi attenti del web.

Come ha fatto sapere Lorenzo Pugnaloni, ieri un noto ex allievo è stato avvistato all’interno degli studi e c’è già chi sta parlando di un suo possibile ritorno all’interno della scuola. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Dandy. Come di certo in molti ricorderanno, lo scorso anno il ballerino era stato costretto a ritirarsi dal programma a causa di un infortunio. Nonostante in molti si aspettassero di rivederlo ai casting quest’anno, di lui non si hanno avuto più notizie, almeno fino a questo momento.

L’esperto di gossip ha infatti svelato che ieri il ballerino è stato avvistato negli studi di Amici 25. A oggi tuttavia non è chiaro il perché. Dandy infatti potrebbe essere stato chiamato per sostenere una sfida contro uno degli allievi. Non si esclude tuttavia un ritorno all’interno della scuola, con un eventuale banco aggiuntivo, proprio come accaduto anche per Alessio.

Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per saperne di più in merito.