In queste ore Angelina Mango è stata avvistata a Bologna con un look completamente inedito, che sta già facendo discutere il web.

Il nuovo look di Angelina Mango stupisce tutti

È ormai trascorso esattamente un anno da quando Angelina Mango ha deciso di prendersi una lunga pausa dalla musica. Dopo i successi raggiunti nel corso del 2024, lo scorso autunno la giovane artista era partita per un nuovo tour di club, che l’avrebbe dovuta portare in giro per l’Italia. Dopo una manciata di date però la cantante è stata costretta ad annullare la tournée a causa di alcuni problemi di salute, che l’hanno poi spinta a prendersi del tempo per sé stessa. Ma non è finita qui.

Angelina infatti ha deciso di riprendere gli studi e si è così iscritta alla facoltà di Lettere all’Università di Bologna. In queste settimane dunque la Mango sta frequentando i corsi e si sta impegnando al massimo per affrontare questo nuovo capitolo della sua vita. Contemporaneamente però si mormora che il ritorno dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sulle scene sia imminente. Stando alle voci di corridoio infatti la voce de La Noia il prossimo febbraio potrebbe tornare sul palco dell’Ariston, tra i Big di Sanremo 2026. In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Proprio Angelina Mango è stata avvistata a Bologna con un nuovo e inedito look e naturalmente lo scatto è già diventato virale sui social. Nella foto in questione vediamo la cantante con un nuovo taglio e un nuovo colore di capelli e naturalmente gli utenti non hanno potuto fare a meno di commentare.

I fan intanto attendono con ansia il ritorno di Angelina sulle scene musicali e non è escluso che a breve arrivino grandi novità.