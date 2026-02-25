Secondo alcune voci di corridoio Alessandro Cattelan ad Amici sarebbe vicino a un ruolo speciale: ecco quale e cosa è emerso.

Alessandro Cattelan ad Amici?

Il Serale di Amici 25 è sempre più vicino e secondo Nuovo TV Maria De Filippi sarebbe prontissima ad arruolare Alessandro Cattelan. Dopo aver vestito i panni di giudice esterno durante il pomeridiano, per lui potrebbe esserci l’ipotesi concreta di ricoprire il medesimo ruolo, ma fisso, per l’intero Serale.

«Per la De Filippi si tratta di un test significativo in vista di un progetto di più ampio respiro per Cattelan», è questo quanto si è domandato un autore TV che alla rivista ha confidato quali sarebbero le intenzioni della conduttrice di Mediaset.

Come potrebbe diventare Amici

Sempre per il giornale, pare che Maria De Filippi abbia intenzione di cambiare diverse cose ad Amici, a partire dal Serale per poi proseguire con la prossima stagione.

L’idea è quella di regalare delle novità alla trasmissione.

Alessandro Cattelan erede di Maria De Filippi?

Sempre secondo quanto si legge, Maria De Filippi potrebbe anche scegliere di dare una cattedra ad Alessandro Cattelan.

Peraltro c’è anche chi pensa che per il futuro Maria De Filippi starebbe pensando a un suo possibile successore:

«La De Filippi comincia a muoversi per identificare il suo erede: lei conduce già tanti programmi, come Uomini e donne e C’è posta per te. Per non parlare di Tú sí que vales, dove fa la giudice. In più produce tutti i programmi che la vedono protagonista, oltre a Temptation island e This is me. Insomma, non si ferma mai. Trovare chi possa prendere il suo posto ad Amici le farebbe tirare un sospiro di sollievo. Non oggi, ma prima o poi…».

Ma sarà davvero così? Per ora è tutto da prendere con le pinze. In ogni caso Alessandro Cattelan sembra essere un ruolo molto quotato per Amici.

