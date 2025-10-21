Si mette male per Michele ad Amici 25! La sua insegnante Lorella Cuccarini ha preso un duro provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Ora l’allievo rischia davvero grosso.

Amici 25, Michele rischia grosso

A seguito del caos avvenuto nel corso della puntata di ieri, oggi pomeriggio durante il daytime di Amici 25 non sono mancati momenti carichi di tensione. Oltre alla strigliata della maestra Celentano a Maria Rosaria e lo sfogo di Matilde, è arrivato un provvedimento disciplinare molto duro da parte di Lorella Cuccarini. L’allievo a subire la punizione è Michele.

Facendo un piccolo recap su quanto accaduto, il cantante di Amici 25 ha avuto spesso da ridire sulle assegnazioni che, a detta sua, non l’avrebbero in alcun modo agevolato bensì penalizzato. Michele non ne ha mai parlato direttamente con Lorella Cuccarini e l’insegnante ha scoperto tutto tramite dei filmati e l’ha redarguito severamente.

Ma non è finita qui, perché nella puntata di oggi c’è stato per l’appunto un provvedimento disciplinare pesante per l’allievo di Amici 25. Michele ha ricevuto una lunga lettera da parte di Lorella Cuccarini, che non è stata affatto tenera nei suoi confronti:

“Caro Michele, dopo quanto accaduto ieri ho riflettuto a lungo e sono giunta a una decisione chiara. Un atteggiamento come quello che hai avuto non può essere ignorato e accettato all’interno di questa scuola. Chi entra qui deve sapere che non si tratta di un punto di arrivo, ma di partenza e il percorso è appena iniziato. Non si va lontano senza rispetto, impegno e costanza per il lavoro per sé stesso e per gli altri”.

Nella sua comunicazione la docente di Amici 25 ha proseguito: L’arroganza non porta da nessuna parte, la presunzione è sempre una cattiva consigliera e in tutti i miei anni di lavoro ho capito che il talento non basta, serve disciplina e umiltà, che fa la differenza. È questo che chiedo ogni anno ai ragazzi con cui lavoro, impegno, rispetto e fiducia. Una fiducia che dev’essere reciproca. Per questo motivo la tua maglia è sospesa e ti chiedo di lasciarla fuori dalla Casetta. Ho parlato con la produzione e ti sarà concesso di lavorare in saletta per preparare i brani già assegnati. Ti dico già che non parteciperai alla prossima puntata”.

Il duro provvedimento di Lorella Cuccarini

La prof di Amici 25 ha continuato poi a ribadire l’atteggiamento inaccettabile e inqualificabile di Michele. Per questo ha chiesto del tempo per riflettere e l’ha invitato a fare del tempo per “capire davvero se ha senso continuare questo percorso insieme e se sarà uno stop o una vera occasione per crescere”.

Una comunicazione per Michele da parte della sua prof Lorella Cuccarini #Amici25 pic.twitter.com/kZBaU82jqQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 21, 2025

Michele ha riconosciuto di avere sbagliato in generale e, nello specifico, nei confronti della sua insegnante di riferimento ad Amici 25. Pur consapevole che questo discorso non avrebbe risolto le cose, ha accettato di buon grado la scelta della sua insegnante e ha quindi riconsegnato la maglia.

D’altronde, come per sua stessa ammissione, si aspettava che sarebbe arrivata una scelta del genere da parte di Lorella Cuccarini.

Ora il giudizio dell’allievo di Amici 25 è in sospeso e ciò significa che starà a lui dimostrare di meritare quel banco e quella maglia che tanto ha desiderato indossare. Riuscirà a riottenere la fiducia di Lorella Cuccarini?