Sui social la compagna di Domenico si è duramente sfogata. Vederlo sempre più vicino a Benedetta, nonostante lo abbia già redarguito in puntata al GF, ha fatto sbottare Valentina. Quest’ultima piuttosto decisa non le ha mandate a dire e se l’è presa con entrambi, seppur in modo diverso.

GF, la compagna di Domenico sbotta

Mentre proseguono dinamiche e liti nella Casa del GF, anche fuori dal reality show non sembrano mancare malumori. La compagna di Domenico dopo l’intervento in puntata in cui lamentava la troppa vicinanza tra il gieffino e la coinquilina Benedetta, è tornata a farsi sentire.

Questo perché Domenico non ha particolarmente gradito la sfuriata e ha dichiarato di non volersi privare di un così bel rapporto con gli altri inquilini del GF e, in questo caso, con Benedetta. Proprio questo atteggiamento e il vederli sempre più vicini e uniti, ha fatto ancora perdere le staffe alla sua compagna. Valentina su TikTok ha postato dei video e uno sfogo piuttosto deciso:

“Comunque volevo dire a questa signorina che non ha nemmeno rispetto per se stessa! Vergognati! Sono stata zitta, buona e stupida fino ad oggi ma mia cara Benedetta vuoi la guerra e quella ti farò!

Ricordati che gli uomini quando hanno una figlia ed una compagna non si TOCCANO! Dio vede e provvede….Fatemi fuori questo essere inutile che l’aspetto alla Porta Rossa!”.

Lo sfogo della compagna del concorrente del GF è proseguito nel post, come potete leggere dal post.

#mediaset #infinity #viral #tv ♬ suono originale – Valentina @valepaola16 Sulla mia Vita non permetto di Parlare a nessuno! Soprattutto sul mio Rapporto con Domenico!… Sono 9 anni che accompagno questo uomo! Sono 9 anni che tra alti e bassi io Sono la sua Donna ma ad oggi io non mi sento più Rispettata sia come Madre che come Donna! A me di tutto quello che sta accadendo sono estranea ai Fatti! Il ciò significa che io non vivo in un reality vivo tutto ciò che guardate voi! Io sono una Donna che vede un’altra donna stare perennemente vicino al Suo Uomo! Lui tutto quello che fa sarà anche senza malizia sarà anche amicizia ma lei sta oltrepassando qualsiasi limite. Tra poco gli toglierà il Pantalone! Vergognati. Cara Benedetta la vita è una ruota gira!@Domenico Dalterio @grandefratello #grandefratello

Alcuni utenti però le ha fatto notare a Valentina che dovrebbe prendersela più con il suo compagno piuttosto che con Benedetta. Lei si è detta d’accordo, ma in parte, sferrando una stoccata alla concorrente del GF: “Infatti! Ma lei stuzzica sempre dopo che la sottoscritta gli ha chiesto di stare al proprio posto!”.

La situazione dunque fuori dalla Casa del GF è particolarmente tesa e ora staremo a vedere se ci sarà u nuovo intervento da parte di Valentina in puntata oppure no.