Al Grande Fratello tensione alle stelle nella notte. Benedetta e Francesca si sono scontrate duramente dopo le nomination. In camera da letto, le due concorrenti si sono accusate a vicenda e sono volate accuse.

Lo scontro al Grande Fratello tra gieffine

Notte agitata nella Casa del Grande Fratello, dove la tensione post-puntata ha generato uno dei confronti più accesi di questa edizione. Dopo il confronto tra Donatella e Flaminia, come potete vedere qui nel video, si è verificata un’altra accesissima discussione.

Questo perché al termine della serata, al Grande Fratello anche Benedetta e Francesca hanno avuto uno scontro durissimo, tutto nato a causa delle ultime nomination.

Nella puntata in cui abbiamo assistito all’eliminazione di Bena e al ritorno inaspettato di Anita Mazzotta, ci sono state anche discussioni. La miccia è esplosa nella notte, quando Benedetta ha deciso di affrontare direttamente Francesca in camera da letto per chiarire il perché della sua nomination.

“Io non ti ho nominato perché con te ho un rapporto e con Simone un altro. Non avevo motivi per nominarti”, ha sbottato Benedetta, visibilmente irritata. Francesca, da parte sua, ha replicato con fermezza alla coinquilina del Grande Fratello: “Può non piacermi il suo atteggiamento?”, riferendosi a Grazia, suscitando subito la reazione di Benedetta.

“Sì, ma non puoi dire che faccio gruppetto… se è successo non l’ho fatto solo io”, ha risposto con prontezza Grazia, sentendosi tirata in causa dalle affermazioni di Francesca. Il confronto è rapidamente degenerato: Francesca ha accusato le due ragazze di essere false e di parlare alle spalle, dichiarando seccamente: “Voi siete furbe, parlavate dietro le spalle…”.

A quel punto Benedetta ha perso la pazienza, confidandosi poco dopo con la sua amica del Grande Fratello, Grazia: “Io sono buona e cara, ma non mi conoscete sotto questo punto di vista”, lasciando intendere che non è disposta a lasciar correre.

Intanto, il televoto del Grande Fratello è aperto e Benedetta risulta tra i nominati, insieme a lei anche Matteo e Rasha.