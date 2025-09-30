La settimana per i ragazzi di Amici 25 parte con una bacchettata da parte della maestra Alessandra Celentano, che ha redarguito gli allievi in ritardo a lezione e imposto le regole. Riusciranno a rispettarle?

Amici 25, la maestra Celentano bacchetta gli allievi

L’avventura dei ragazzi nella scuola di Amici 25 è iniziata, ma ancora non avevano fatto i conti con le regole e con la maestra Alessandra Celentano. La docente di classico, come ripreso dalle immagini del daytime di oggi, dato “la sveglia” agli allievi molto presto, con un invito preciso: prepararsi entro 12 minuti, puliti e ordinati dopo aver sistemato il letto e la stanza e raggiungerla in sala 10 per la lezione.

I ragazzi di Amici 25, non ancora abituati a questi ritmi, sono andati subito in confusione e piuttosto disorientati hanno cominciato a capire come riuscire ad arrivare puntuali in così poco tempo. E se qualcuno, seppur a fatica, è arrivato per tempo, altri invece non sono riusciti a rispettare la puntualità richiesta.

"Buongiorno ragazzi sono la maestra Alessandra Celentano…" Ore 07.00 primo giorno di lezione per la classe di #Amici25!

Tra questi, per esempio, c’è anche l’allievo della maestra Celentano, Emanuele, che si è beccato infatti una strigliata, così come tutti gli altri. La professoressa di Amici 25 ha ricordato a ognuno di loro l’importanza delle regole e quanto debbano presentarsi sempre impeccabili, cosa che non sono riusciti in realtà minimamente a fare.

Per questo ha letto una serie di punti che vanno dall’essere puntuali all’essere responsabili ed educati. Insomma, l’insegnante si è fatta sentire a dovere.

La maestra Celentano mette subito le cose in chiaro con tutti gli allievi di #Amici25!

Poco dopo ha seguito sia le lezioni dei cantanti che dei ballerini divisi in due sale separate, ma ha notato (anche dalle parole degli assistenti professionisti) gli allievi di Amici 25 piuttosto svogliati e troppo “molli”.

Insomma ora i ragazzi dovranno entrare a pieno nell’ottica della scuola di Amici 25 se vogliono conservare il proprio banco o rischiano di giocarsi questa enorme chance!