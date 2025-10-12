Opi criticato ad Amici 25 da Rudy e Lorella sbotta: “Il mio graffiato non è forzato”

Opi ha ricevuto critiche per la sua esibizione ad Amici 25, in particolare da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. La prof ha giudicato il suo graffiato troppo forzato, ma lui ha ribattuto con decisione e risposto per le rime. Il cantante è finito in sfida, visibilmente provato dalle osservazioni.

La critica di Lorella Cuccarini fa sbottare Opi

Oggi pomeriggio ad Amici 25, come accade spesso, si è verificata l’attesa sfida non solo per coloro che avevano ancora la maglia rossa (parliamo di Michele e Anna), ma anche i confronti con la giuria esterna di canto e di ballo. Ed è qui che si è verificato un faccia a faccia.

Non è stata una puntata facile per Opi nella scuola di Amici 25.

Il giovane cantante si è esibito con il brano “Amandoti”, ma la performance non ha convinto i professori. Il primo a intervenire è stato Rudy Zerbi, che ha commentato in modo diretto: “Hai gridato troppo e spesso non eri intonato”. Anna Pettinelli ha difeso il suo allievo.

Anche Lorella Cuccarini ha espresso le sue perplessità sull’allievo di Anna Pettinelli. In particolare a proposito del cantante di Amici 25 si è soffermata sullo stile vocale: “Delle volte rischi di gracchiare urlando troppo. Anche se sei stata meglio delle prove. Quando spingi in alto con il graffiato devi fare attenzione, potresti farti male”.

Parole che hanno colpito molto il cantante, che si è sentito messo in discussione proprio nella sua identità artistica. Anche Gigi D’Alessio, pur riconoscendo un bel timbro, ha fatto qualche appunto all’allievo di Amici 25: “Nella parte bassa eri fuori intonazione. Devi metterci più sentimento. Meno voce e più cuore”.

Dopo l’esibizione, la situazione si è scaldata ulteriormente. Opi è finito in sfida e ha reagito con stizza alle osservazioni di Lorella Cuccarini, soprattutto a quella sul graffiato che, secondo la professoressa, sembrerebbe forzato. Il cantante non ha accettato questo commento e ha replicato con decisione alla prof di Amici 25: “Quella è la mia voce”.

Momento di tensione quindi durante la puntata. Opi però ha dovuto accettare di buon grado la sfida, che affronterà in settimana o direttamente nello speciale di domenica.