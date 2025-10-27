Ieri, nel corso della nuova puntata di Amici 25, la maestra Celentano ha deciso a sorpresa di eliminare il suo allievo Tommaso Troso. Il ballerino, dopo la messa in onda del talent show, ha fatto ritorno sui social e ha rilasciato alcune prime dichiarazioni.

Le parole di Tommaso dopo Amici 25

Un colpo di scena dietro l’altro, ieri, nel corso della nuova puntata di Amici 25. Nel corso dello speciale pomeridiano infatti ben tre allievi sono stati eliminati e hanno dovuto immediatamente lasciare la scuola più famosa e ambita d’Italia. A dover addio al programma sono stati Frasa, Matilde e Tommaso, tuttavia proprio l’uscita di scena del ballerino ha lasciato senza parole i più. A togliere il banco al giovane artista è stata infatti Alessandra Celentano. La maestra ha spiegato di aver capito di avere troppo poco tempo a disposizione per poter lavorare al meglio con il suo allievo e per poter colmare tutte le sue lacune. Troso, non aspettandosi minimamente una simile decisione, è così scoppiato in lacrime e poco dopo ha dovuto lasciare lo studio.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, chi sarà eliminato stasera secondo i sondaggi

A seguito dell’eliminazione da Amici 25 così Tommaso ha fatto ritorno sui social e con un post ha rotto il silenzio, rilasciando alcune prime dichiarazioni. Il ballerino ha ringraziato coloro che hanno creduto in lui fin dal primo momento e non è mancata una menzione speciale a Maria De Filippi. Queste le sue dichiarazioni:

“Non è andata come speravo e il tempo a disposizione è volato via troppo in fretta. Ma le emozioni che ho provato hanno lasciato un segno profondo. Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me in questo viaggio. Adesso si continua a danzare, fuori dalla casetta, con il cuore pieno. Grazie Maria e a tutte le persone che lavorano per Amici per avermi dato questa bellissima opportunità”.

Termina dunque l’esperienza di Tommaso ad Amici 25. Al ballerino facciamo però un enorme in bocca al lupo, certi che la sua carriera avrà modo di proseguire anche fuori dal programma.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.