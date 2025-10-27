Questa sera su Canale 5 torna il Grande Fratello e nel corso della diretta ci sarà una nuova eliminazione. Ma chi stavolta dovrà lasciare la casa? Andiamo a scoprire cosa ci dicono i sondaggi.

Nuova eliminazione stasera al Grande Fratello

Nuova puntata del Grande Fratello in arrivo questa sera su Canale 5. Tante le emozioni che attendono il pubblico e protagonista della serata, come ha già spoilerato Simona Ventura poche ore fa sui social, sarà Domenico. Valentina, compagna del gieffino, farà infatti ritorno in casa e avrà un acceso confronto con il suo fidanzato e con Benedetta. Non mancherà anche una nuova eliminazione e uno tra Matteo, Rasha e la stessa Benedetta dovrà per sempre abbandonare la casa più spiata d’Italia. Ma cosa accadrà e chi sarà a dover dire addio alla trasmissione?

In questi giorni, come da tradizione, noi di Novella2000 abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il concorrente che vorreste salvare. Ma cosa è accaduto e quali sono i risultati? Andiamo a scoprirlo. A risultare il meno votato, e dunque a rischio eliminazione, è Matteo, che ottiene il 27% dei voti. A seguire troviamo Rasha, con il 34%, e Benedetta, risultata la più amata dai nostri lettori con il 39% dei voti.

Stando all’esito dei sondaggi dunque potrebbe essere Matteo il prossimo eliminato dal Grande Fratello. Tuttavia vi ricordiamo che al momento il televoto ufficiale è ancora attivo e verrà chiuso solo durante la diretta di questa sera. Nelle prossime ore dunque tutto potrebbe cambiare e la situazione ribaltarsi.

In attesa di scoprire il verdetto definitivo, in queste ore Simona Ventura ha anche annunciato che a partire da questa settimana il GF raddoppia. Il reality show infatti andrà in onda su Canale 5 sia di lunedì che di giovedì, naturalmente in prima serata.

