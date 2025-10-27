A seguito degli attacchi e delle critiche della giuria di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca interviene sui social e con un lunghissimo post prende le difese di Barbara d’Urso.

Il post di Pasquale La Rocca

Protagonista assoluta della nuova edizione di Ballando con le Stelle è senza dubbio Barbara d’Urso. Dopo l’addio a Mediaset, la conduttrice ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza e così, con l’aiuto di Pasquale La Rocca, settimana dopo settimana sta stupendo tutto il pubblico. Tuttavia nel corso delle varie puntate non mancano alcuni scontri con la giuria e proprio sabato sera, nel corso della nuova diretta, è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai più. I giudici hanno infatti accusato il maestro di essersi spinto troppo oltre e di aver, in qualche modo, danneggiato la d’Urso.

LEGGI ANCHE: Amici 25, le prime parole di Tommaso dopo l’eliminazione

In queste ore così Pasquale, che non ha avuto modo di replicare in studio, ha deciso di intervenire sui social. Con un lunghissimo post, La Rocca ha replicato alle critiche, prendendo anche le difese di Barbara. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Faccio questo lavoro da tutta la vita, con la stessa passione, dedizione e rispetto, per il ballo, per le storie che raccontiamo e per le persone che ho accanto in pista. Non ho bisogno di ritrovare nessun ‘posto’, perché il mio posto è dove c’è danza, anima e verità. […] Riguardo alla serata di ieri: era un’esibizione ambiziosa, costruita in una settimana particolarmente intensa. Barbara è stata meravigliosa come sempre ed ha eseguito tutto con forza e coraggio. Non credo di aver ‘spinto’ nella direzione sbagliata. Credo di aver semplicemente fatto ciò che deve fare un insegnante: provare a guardare oltre, cercare nuove direzioni, rischiare”.

A commentare il post di Pasquale La Rocca è stata anche la stessa Barbara d’Urso. La conduttrice ha così aggiunto: “Rischio, forza e coraggio sono parole che fanno parte della mia vita da sempre. Ritrovarle nel nostro percorso insieme mi fa sentire al sicuro. Credo profondamente nella nostra complicità, nel valore di andare oltre e di cercare sempre in ogni passo, anche il più incerto, l’occasione per crescere e raccontare qualcosa di autentico. Noi, insieme”.