Mancano pochi giorni alla partenza ufficiale di Amici 25. In attesa dell’inizio del talent show intanto è stato svelato quando verrà registrata la prima puntata della nuova edizione, durante la quale scopriremo la formazione della classe.

Quando si registra la prima puntata di Amici 25

Amici 25 sta ufficialmente per partire. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi sta infatti scaldando i motori e tra pochissimi giorni debutterà su Canale 5. Come è stato annunciato di recente, Mediaset ha deciso di anticipare la partenza del programma di una settimana e attualmente la messa in onda della prima puntata è prevista per domenica 21 settembre. Nel mentre sembrerebbero essere arrivate le conferme per quanto riguarda il cast dei professori. A tornare dietro la cattedra di canto saranno infatti Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per il ballo invece troveremo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini, che torna dopo qualche anno di assenza.

Nel mentre in queste settimane i casting non si sono mai interrotti e, come da tradizione, continueranno per tutto l’anno scolastico. Il web intanto si chiede già da chi sarà formata la nuova classe e solo tra pochi giorni sapremo chi saranno gli allievi che otterranno la tanto ambita maglia della scuola. In attesa di scoprirlo, nelle ultime ore è arrivata una notizia che non è passata inosservata.

In rete è infatti spuntata la data della registrazione della prima puntata di Amici 25. Stando a quanto è emerso, le riprese del primo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi sono previste per giovedì 18 settembre. Tra poco più di una settimana dunque scopriremo i nomi dei cantanti e dei ballerini che entreranno a far parte della trasmissione, in attesa della messa in onda su Canale 5.

Ma cosa accadrà e quali emozioni vivremo quest’anno? Non resta che attendere per scoprirlo.