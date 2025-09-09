Lo scorso giugno Elodie si è esibita per la prima volta con un concerto evento a San Siro. Adesso lo show verrà trasmesso in prima serata su Canale 5: ecco quando andrà in onda.

Il concerto di Elodie a San Siro arriva su Canale 5

Sono mesi ricchi di impegni, questi, per Elodie. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con Dimenticarsi alle 7, la cantante ha rilasciato lo scorso maggio il suo nuovo album di inediti, Mi ami mi odi. Come se non bastasse a giugno la Di Patrizi si è esibita per la prima volta nella sua carriera negli stadi, con due concerti evento che si sono tenuti al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. Nel corso di queste serate l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha presentato al suo pubblico non solo i recenti brani, ma anche tutti i suoi più grandi successi.

L’artista romana nel mentre questo autunno tornerà in tour nei principali palasport del nostro paese e i biglietti per questi nuovi show stanno andando a ruba. Pochi giorni fa, come se non bastasse, la Di Patrizi ha rilasciato il singolo Ex, in collaborazione con Irama, che sta già scalando le classifiche. In attesa di scoprire come la cantante ci stupirà stavolta, in queste ore è arrivata una grandissima sorpresa per tutti i fan. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tra pochi giorni il concerto evento di Elodie a San Siro arriverà in prima serata su Canale 5. Ma quando andrà in onda lo spettacolo? Lo show è attualmente previsto per giovedì 18 settembre, alle ore 21:45. Nel corso della serata il pubblico assisterà allo spettacolo integrale che si è tenuto lo scorso giugno. A salire sul palco insieme alla Di Patrizi saranno anche diversi ospiti, tra cui Achille Lauro, Gianna Nannini e Gaia.

Tante emozioni dunque attendono i fan della Di Patrizi. Ricordiamo dunque l’appuntamento con il concerto evento a San Siro, previsto per il 18 settembre su Canale 5.