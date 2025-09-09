Gigi D’Alessio conferma l’arrivo del suo biopic, in uscita nelle sale a novembre. Ad interpretare il celebre cantautore partenopeo sarà nientemeno che Matteo Paolillo, protagonista di Mare Fuori.

Matteo Paolillo sarà Gigi D’Alessio

È un momento d’oro questo per Gigi D’Alessio. Dopo il successo del tour estivo, il celebre artista partenopeo si sta preparando ai sette live, già tutti sold out, che lo attendono in Piazza del Plebiscito a Napoli. Un appuntamento ormai che è diventato una vera tradizione per tutti i fan del cantante, che nelle settimane a venire si preparano a vivere un’emozione dietro l’altra. Oltre a questi concerti evento infatti ci sarà uno show su Canale 5 e anche il nuovo album di inediti, che vedrà la luce a novembre. Ma non è finita qui. Oggi è infatti arrivata l’ennesima sorpresa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nel corso di un’intervista con Il Mattino, Gigi D’Alessio ha annunciato che sta per arrivare il suo primo biopic. Il film, che uscirà nelle sale a novembre, ha attualmente un titolo provvisorio, Solo se canti tu, e mostrerà gli esordi del cantautore. Ad interpretare il giovane D’Alessio sarà Matteo Paolillo, protagonista di Mare Fuori. In merito a questo progetto Gigi ha dichiarato:

“È una produzione Rai Cinema e Titanus, il regista è Luca Miniero, l’autore di Benvenuti al Sud, napoletano doc, il protagonista è Matteo Paolillo: una bella squadra, direi”.

Ma non solo. Svelando qualche anticipazione sul suo biopic, Gigi D’Alessio aggiunge: “Il film si fermerà quando inizia la mia carriera solista, racconterà i miei esordi, come ho scoperto la musica, l’ambiente in cui ho messo i primi passi”. Al progetto, come annunciato, seguirà anche il nuovo album di D’Alessio, già attesissimo da tutti i fan. Insomma, un periodo decisamente intenso attende Gigi e il suo pubblico e di certo le aspettative non verranno deluse.