Durante la puntata di Amici 25 si è verificato un momento molto speciale per l’allievo Riccardo Stimolo che si è beccato una doppia standing ovation. La sua performance è stata talmente bella da essere ripetuta una seconda volta.

Ad Amici 25 Riccardo ripete l’esibizione

Emozione palpabile nello studio di Amici 25 questo pomeriggio con la formazione della nuova classe di talenti. Daniele Doria è tornato a riportare la coppa a casa che andrà a uno dei partecipati rivelati quest’oggi. Chi avrà la meglio? Per dirlo è ancora presto, ma intanto concentriamoci su quanto accaduto in puntata, con un piccolo intoppo tecnico.

Si è verificato quando Maria De Filippi ha chiamato l’attenzione di Riccardo Stimolo, giovane artista che si è presentato per la categoria canto. L’allievo di Amici 25 ha ripetuto due volte la sua esibizione sulle note, sulle note di “Ci vorrebbe il mare”.

Come mai? Sì è emozionato talmente tanto, da far fatica a continuare. Anna Pettinelli ha abbassato la leva, evidentemente poco convinta della sua performance. Dall’altra parte un emozionato Rudy Zerbi però ha provveduto per rimetterlo nuovamente in gioco.

Vista la tanta emoziona provata dal ragazzo, Maria De Filippi ha preso una decisione: far ricantare nuovamente Riccardo ad Amici 25. Il cantante è stato così bravo non solo da convincere Rudy Zerbi che l’ha voluto con sé ma ha anche scatenato gli applausi del pubblico. Per lui c’è stata una vera e propria standing ovation con tutti i presenti in piedi.

Un bellissimo momento che sicuramente Riccardo difficilmente dimenticherà e che gli ha dato così la maglia di Amici 25.