Sono trascorsi pochi mesi dalla sua vittoria, oggi ad Amici 25 tra gli ospiti Daniele Doria, che ha riportato la coppa a casa e fatto un discorso agli allievi di questa nuova edizione.

Il discorso di Daniele Doria ai nuovi allievi di Amici

La scuola di Amici 25 ha ufficialmente riaperto i battenti ai nuovi allievi (QUI TUTTI I LORO NOMI E PROFILI INSTAGRAM). Nella puntata di esordio di oggi, però, Maria De Filippi ha voluto in studio Daniele Doria, vincitore dell’ultima edizione della scuola più famosa d’Italia.

Il ballerino, che lo scorso anno ha battuto la concorrenza portandosi a casa il montepremi finale, questo pomeriggio ha potuto riabbracciare i suoi ex insegnanti, così come la conduttrice e consegnare a casa l’ambita coppa. Daniele Doria si è detto molto emozionato di aver fatto ritorno ad Amici 25 e ha voluto spendere delle parole importanti per questo:

“Ciao a tutti, ai ragazzi e professori. Sono qui per dirvi due parole. Sono qui in merito al percorso fatto e dirvi cosa mi ha lasciato questa esperienza. Ero lì seduto come voi l’anno scorso ed ero agitatissimo”, ha affermato il ballerino in primissima battuta.

Peraltro come detto Daniele Doria ha fatto anche un discorso alla classe che da lì a poco si sarebbe formata e che avrebbe dunque vissuto il sogno di Amici 25:

“Con tante insicurezze e fragilità avevo tante cose da dire e sogni. Poi sono migliorato grazie a tutte queste persone che lavorano qui, a partire da Maria. Mi sminuivo molto e davo il giusto valore. Oggi ho maggiore consapevolezza, pian piano. Vi consiglio di non mollare mai, per le tante sfide che affronterete. Credeteci sempre e abbiate fiducia in voi stessi. Vi auguro un in bocca al lupo”.

Con queste parole Daniele dunque spera di poter avere dato la giusta carica ai partecipanti che, com’è stato per lui lo scorso anno, oggi sognano di poter mettere in mostra il proprio talento. Successivamente dopo tutti i convenevoli del caso Daniele Doria si è congedato dallo studio, felice del bel momento trascorso ad Amici 25.