Nel pomeriggio di oggi ad Amici 25 abbiamo potuto assistere alla sfida di canto tra Flavia e la sua sfidante Eva. A giudicare lo scontro tra le due cantanti è stata la talent manager, Sara Andreani. Ma com’è andata a finire e chi tra le due ha avuto la meglio? Flavia sarà riuscita a conservare il suo posto nella scuola?

Amici 25, la sfida di Flavia

In attesa di scoprire quali saranno le anticipazioni della puntata del 12 ottobre (QUI I DETTAGLI), oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 25.

Messa in archivio la sfida di Matilde (che non è nuova al mondo della TV), eccoci con il responso che coinvolge invece Flavia e Frasa. E proprio in questo ordine che si è tenuta la sfida. Oggi però durante il daytime è stata mandata in onda solo una delle due.

La prima a raggiungere lo studio è stata proprio la cantante, che ha affrontato una ragazza di nome Eva. Sara Andreani, talent manager, ha giudicato il loro confronto e ha ascoltato con attenzione le esibizioni realizzate da parte di entrambe.

Le due giovani artiste hanno fatto valere le loro capacità vocali e ognuna di loro, in maniera differente, ha potuto mettersi in mostra. Poco dopo al termine delle performance abbiamo avuto il responso attesissimo, che ha sancito chi delle due è stata la più meritevole.

La giudice esterna Sara Andreani ad Amici 25 non ha avuto alcun dubbio a riguardo. Ecco cosa ha detto: “Siete entrambe tecnicamente e vocalmente brave. Non è facile. Eva magari personalizza di più i brani, dall’altro canto una bella intensità di Flavia, che per me vince la sfida”.

Flavia quindi ha ripreso il suo banco ad Amici 25 ed è potuta tornare così dai suoi compagni, che l’hanno accolta con un abbraccio e tanti festeggiamenti.