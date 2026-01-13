Nel corso del nuovo daytime di Amici 25, Veronica Peparini ha preso la decisione di eliminare definitivamente la sua allieva Giorgia.

Giorgia lascia per sempre Amici 25

Non sono mancati i colpi di scena oggi, nel corso del nuovo daytime di Amici 25. Veronica Peparini, che già poche ore fa ha deciso di revocare la maglia alla sua allieva Paola, ha chiesto alla produzione di incontrare anche Giorgia. Come è noto, la ballerina è entrata nel team della prof dopo essere stata eliminata da Alessandra Celentano. In questi giorni dunque le due hanno avuto modo di lavorare insieme, tuttavia adesso l’insegnante ha preso una decisione drastica, che ha lasciato il pubblico senza parole.

Veronica ha infatti preso la decisione di eliminare definitivamente Giorgia da Amici 25 e ha messo un punto al suo percorso all’interno della scuola. Spiegando il perché della sua scelta, la Peparini ha affermato:

“Non ti vedo pronta per il Serale, non è semplice. Mi sei piaciuta all’inizio quando sei entrata, non ti ho vista peggiorare ma sei rimasta lì. Pensavo che avessi potuto salire e fare uno scatto in avanti. Ho visto invece uno stallo, sei sempre simile nell’interpretazione. Ci sono una serie di problemi, dal tuo carattere, al modo in cui stai in sala. Sono tante cose che mi hanno portata a prendere questa decisione”.

LEGGI ANCHE: Amici, Marisol Castellanos dopo Petit si è fidanzata con Samu Segreto

Ma non è tutto. A prendere parola è stata anche Alessandra Celentano, che per prima ha creduto in Giorgia, al punto da concederle un banco ad Amici 25.

Le parole della Celentano

A intervenire nel discorso è stata anche la maestra Celentano, che rivolgendosi a Giorgia ha dichiarato:

“Per me sei una brava ballerina, puoi lavorare tranquillamente, sennò non ti avrei presa. Il tuo problema è il tuo carattere e la tua insicurezza. Devi lavorare più sul tuo carattere che sulla tua danza. Come danza sei pronta”.

Giorgia lascia dunque Amici 25 e a lei va facciamo un enorme in bocca al lupo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.