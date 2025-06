Secondo le recenti voci di corridoio, Veronica Peparini a settembre potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di prof ad Amici 25. La coreografa potrebbe prendere il posto di Deborah Lettieri.

Veronica Peparini tra i prof di Amici 25?

Sono trascorse poche settimane dalla fine della 24esima edizione, tuttavia l’attenzione del pubblico è già rivolta ad Amici 25. Come è ben noto la grande macchina del talent show di Maria De Filippi è già in movimento. In questi giorni sono infatti iniziati i casting per gli aspiranti allievi, che andranno avanti per tutta l’estate, e la produzione è dunque già alla ricerca della nuova classe. In rete intanto non mancano le indiscrezioni sulle novità del prossimo anno e le voci di corridoio riguardano in particolare i professori.

Stando a quanto si mormora infatti Deborah Lettieri, dopo una sola edizione, potrebbe lasciare il programma. Ma chi andrebbe dunque a sostituire l’insegnante? In questi giorni numerosi sono stati i rumor emersi e si è anche parlato di un possibile ritorno di Raimondo Todaro. Ma non solo. Secondo le indiscrezioni ad arrivare alla corte di Maria De Filippi potrebbe essere anche Angelo Madonia, che solo qualche mese fa ha detto addio a Ballando con le Stelle. Nelle ultime ore però è giunto un nuovo pettegolezzo, che sta già facendo discutere.

Secondo le recenti indiscrezioni, a tornare come prof in occasione di Amici 25 potrebbe essere nientemeno che Veronica Peparini. Come tutti sappiamo, da alcuni anni la celebre e amata coreografa ha deciso di lasciare il talent show per dedicarsi a nuovi progetti e alla sua vita privata. Tra pochi mesi tuttavia l’insegnante potrebbe fare ritorno all’interno del programma e di certo in molti sperano che le voci abbiano un fondo di verità.

Attualmente però da parte della produzione non è giunta alcuna conferma e non è chiaro se ci saranno reali cambiamenti nel corpo docenti.