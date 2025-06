Poco fa, con un comunicato ufficiale, Mediaset ha annunciato l’arrivo in esclusiva di Max Giusti all’interno dell’azienda. Ecco cosa farà il conduttore e dove lo vedremo nei prossimi mesi.

Max Giusti entra a far parte del team Mediaset

Grandi notizie in casa Mediaset! Questa mattina infatti, con un comunicato ufficiale, i vertici hanno annunciato l’arrivo in squadra di Max Giusti. Il conduttore dunque entra a far parte in esclusiva dell’azienda e nei prossimi mesi lo vedremo nuovamente sul piccolo schermo. Come in molti sapranno, già in passato il celebre attore e comico ha avuto modo di lavorare con Mediaset, portando a casa ottimi risultati. Adesso dunque si rinnova la collaborazione con il presentatore e di certo ne vedremo di belle.

Ma cosa farà Max Giusti sulle reti dell’azienda? Come si legge nel comunicato rilasciato nelle ultime ore, al conduttore verranno affidati progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità. Mediaset nel mentre si è dichiarata più che entusiasta di questo ritorno. Questo quanto si legge nella nota:

“Mediaset esprime soddisfazione per questo nuovo accordo. Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi. Con lui sono allo studio progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità. Mediaset rafforza così ulteriormente la propria solida squadra di professionisti, confermando l’impegno a offrire sempre più prodotti e contenuti di qualità”.

Max Giusti dunque entra a far parte del team Mediaset e di certo si tratta di un vero colpaccio per l’azienda. Nei mesi a venire il conduttore, che negli ultimi anni abbiamo visti in diversi programmi Sky, Rai e sul Nove, si metterà alla prova con nuovi progetti e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo. Ma come ci stupirà stavolta Giusti? Non resta che attendere per scoprirlo.