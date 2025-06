Anna Pettinelli avrebbe registrato un’intervista a Belve che tuttavia non è mai andata in onda: ecco perché

Secondo un retroscena emerso in queste ultime ore, Anna Pettinelli avrebbe registrato un’intervista a Belve. La chiacchierata della prof di Amici con Francesca Fagnani tuttavia non è mai andata in onda. Ecco perché e cosa sarebbe accaduto.

Il retroscena su Anna Pettinelli

Questa settimana è terminata un’altra edizione di Belve e anche quest’anno il celebre programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 ha ottenuto un enorme successo. Tanti gli ospiti arrivati in studio, che si sono raccontati a cuore aperto e senza filtri. Non tutti sanno però che quest’anno tra gli intervistati ci sarebbe dovuta essere anche una prof di Amici: Anna Pettinelli. Nelle ultime ore infatti a rivelare un inedito retroscena sulla speaker radiofonica è stato Giuseppe Candela su Dagospia e quanto raccontato dal giornalista sta già facendo discutere il web.

Stando a quanto si legge, la celebre insegnante del talent show di Maria De Filippi avrebbe registrato un’intervista a Belve, che tuttavia non è mai andata in onda. Ma cosa è accaduto dunque e come mai l’ospitata non è stata trasmessa? Candela risponde a questo.

Secondo quanto si apprende, l’intervista di Anna Pettinelli sarebbe stata ritenuta “troppo moscia” e per questo si sarebbe deciso di bloccarla. Attualmente però si tratta solo di indiscrezioni e né Francesca Fagnani né tanto meno la speaker hanno confermato le voci di corridoio.

Il pubblico intanto si chiede già se a settembre Anna tornerà dietro il bancone dei prof di Amici, in vista della nuova edizione del talent show. A oggi però non sappiamo cosa accadrà e se ci saranno cambiamenti nel corpo docenti, nonostante in rete non manchino le indiscrezioni. I casting per gli aspiranti allievi nel frattempo sono già iniziati ma solo nei mesi a venire scopriremo da chi sarà composta la nuova classe.