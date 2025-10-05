Ad Amici è lite tra Zerbi e la Pettinelli per Frasa

Ci risiamo! Tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli non c’è proprio pace. Ancora una volta i due insegnanti si sono trovati a discutere per un allievo. In questo caso si tratta di Frasa, allievo della prof e conduttrice di RDS. Ecco cosa è successo in puntata.

Amici 25, scontro tra Pettinelli e Zerbi

La gara di Amici 25 possiamo dire proprio che è entrata nel vivo e a dimostrarlo lo sono anche i primi battibecchi tra professori, in particolare tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Dopo essersi già battibeccati per Plasma e Riccardo, tra i due insegnanti c’è stato un dibattito anche per Frasa, allievo della speaker di RDS.

Questo pomeriggio durante la sfida di canto, la prima vera prova per i ragazzi, Frasa (che ha già ricevuto un primo compito da Rudy Zerbi) si è esibito con il pezzo Lazy song, con delle barre scritte da lui su una bambina che si chiamava ansia.

Rudy Zerbi però nel vedere la sua esibizione non è stato affatto tenero, riservandogli qualche stoccata Ha portato rispetto per il tema trattato, ma ha anche avuto da ridire. Il prof gli ha detto: “Sembra l’emoji coi denti di fuori. Un po’ meno emoji e più contenuti” e ha aggiunto che l’ha trovato “molto forzato”. Lui stesso in settimana gli ha spiegato che secondo lui è troppo “teatrale” e che non dovrebbe fare il cantante ma l’attore.

Anna Pettinelli intanto ha ribattuto con ironia alle frecciatine del suo collega: “Che vogliamo togliergli i denti? Purtroppo parli anche tu”. Intanto, Paola Turci (giudice di puntata insieme a Ilary Blasi) per sdrammatizzare la situazione, vista l’aria tesa per le discussioni, ha fatto notare che tra il pubblico ci sono due ragazze con un cartellone su cui si legge: “Le bimbe di Frasa”.

