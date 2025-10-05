Lite accesa ad Amici 25 tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per gli allievi di quest’ultimo Plasma e Riccardo. Lei ha riservato delle critiche a entrambi, facendo sbottare il collega. Stufa di sentirlo parlare, gli ha lanciato la cartellina. Cosa è successo.

Amici 25, Pettinelli litiga con Zerbi per due allievi

Siamo nel pieno della seconda puntata di questo pomeriggio di Amici 25. Come al solito a tenere banco sono le sfide di canto e di ballo, giudicate da degli ospiti esterni. Per i cantanti sono arrivate Paola Turci e Ilary Blasi.

Quando è stato il turno di Riccardo, però, il clima si è infiammato in trasmissione. L’allievo, voluto fortemente da Rudy Zerbi, dopo aver ottenuto una doppia standing ovation la scorsa settimana, oggi ci ha riprovato con un altro brano difficilissimo.

Per l’occasione Riccardo ha cantato “Margherita” di Riccardo Cocciante. Un pezzo tutt’altro che semplice. Dopo la sua esibizione (nonostante poi si sia piazzato al secondo posto della classifica generale di canto), Anna Pettinelli non è stata molto tenera nei suoi confronti.

L’insegnante di Amici 25, l’unica ad abbassare la leva la scorsa puntata, ha ribadito che a lei Riccardo non arriva, che “non trova il canale”. Esternazione questa che ha portato Rudy Zerbi ha ribattere per le rime e scagliarsi contro la collega con una frase che non ha bisogno di tante interpretazioni: “Cercalo il canale e vacci dentro. Cosa dici di aspettarti di più se gli hai tolto la musica. Ma che film hai visto, cambia canale”.

Mentre battibeccavano, a un certo punto, Anna Pettinelli ha lanciato la sua cartellina verso l’insegnante di Amici 25, per poi andare a riprenderla pochi minuti dopo.

Dall’altra, invece, Lorella Cuccarini ha detto di preferire sospendere il giudizio, spiegando che per il momento lo ha ascoltato solo nelle ballad e vuole capire se sia davvero versatile. Tuttavia, aggiunge che “il lato emozionale non gli manca” di certo.

“È un problema mio, lo sto dicendo e lo sto dichiarando, stai zitto”, ha concluso seccata.

Scontro Pettinelli – Zerbi

Ma non è finita qui! Perché poco dopo anche Plasma ha avuto modo di cantare e portare sul palco la sua versione di Insuperabile di Rkomi. Ilary ha spiegato che il passetto di staging le è piaciuto e ha apprezzato la gestione dello spazio.

Ma niente da fare ancora con Anna Pettinelli, che ha aspramente criticato l’allievo di Rudy Zerbi, aprendo un altro dibattito con il collega:

“L’ho trovato robottino”, ha detto la prof di Amici 25, a differenza di Ilary Blasi.

Si è intromessa anche Lorella Cuccarini, che ha difeso l’allievo (che anche lei aveva scelto): “Stanno imparando. Lo staging si impara con il tempo. Ha fatto una bella esibizione. Devi ascoltare quello che ha scritto e le barre, mettiamo in evidenza le cose belle”.

Anche in questo caso, però, il ragazzo si è tolto la sua bella soddisfazione, dato che si è posizionato terzo in classifica. Poco dopo gli insegnanti hanno battibeccato anche per Frasa.