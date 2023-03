NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Marzo 2023

Amici 22

L’ex allievo di Amici arriva su Onlyfans

Lo scorso anno, come qualcuno senza dubbio ricorderà, a partecipare ad Amici di Maria De Filippi è stato Cristiano La Bozzetta. Tuttavia il ballerino, che era stato scelto da Alessandra Celentano, è rimasto all’interno della scuola solo per una manciata di settimane, senza avere la possibilità di arrivare al Serale. Raimondo Todaro infatti propose una sfida proprio tra il pupillo della Celentano e Christian Stefanelli, e a vincere fu proprio il secondo, mentre Cristiano fu costretto a lasciare il programma. Solo nelle ultime ore però La Bozzetta è tornato al centro dell’attenzione mediatica e sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire il perché.

Dopo la partecipazione al talent show infatti Cristiano ha deciso di dare il via a un nuovo progetto ed è così sbarcato su OnlyFans. L’ex allievo della Celentano tuttavia ha deciso di debuttare sulla piattaforma con un nome d’arte, Nicola DaVinci. In questi giorni dunque il ballerino sta promuovendo sui social il suo canale, che naturalmente non è passato inosservato.

Come in molti sapranno non si tratta del primo allievo di Amici a sbarcare su OnlyFans. Qualche mese fa infatti ad aprire un profilo sul social per adulti è stato anche Javier Rojas, che all’interno del talent show faceva sempre parte della squadra della Celentano.

Cristiano dunque ha dato il via a questo nuovo progetto, che di certo ha già attirato l’attenzione del pubblico. Per restare aggiornati su tutte le news sul talent show di Maria De Filippi, e non solo, continuate a seguirci.