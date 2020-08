Ana Bettz e Francesco Testi monopolizzano Montecarlo per il loro set

La cantautrice Ana Bettz, soprannominata The Body, e l’attore di varie fiction, Francesco Testi monopolizzano Montecarlo per il loro set

Novella 2000 n. 36 – 27 Agosto 2020

Già in passato vi avevamo parlato di una collaborazione in vista tra la Bettz e Testi per un nuovo spot e ora, la partenza dell’attrice per Montecarlo ci sono importanti novità. La bellissima e super glamour Ana Bettz, infatti, sta lavorando accanto all’affascinante attore dell’Onore e il rispetto Francesco Testi: due sex symbol indiscussi.

Quale coppia migliore per poter girare uno spot per un’importante campagna pubblicitaria? La colonna sonora dello spot è la canzone della Bettz dal titolo ‘Freedom’. Il set è la piazza davanti al Casinò di Montecarlo, con lei elegantissima e super sexy vestita Versace.

Ana Bettz e Francesco Testi scendono dalla Rolls di lei con la scorta al seguito e sono subito assediati da un drappello di fan. La location delle scene prevede anche la Curva del Tabaccaio e si sono viste due Ferrari parcheggiate davanti al Casinò. La curiosità è tanta, ma ancora non si conoscono i dettagli.

Ciò che invece è subito balzato agli occhi dei più maliziosi è la forte affinità fra Ana Bettz e Francesco Testi, sicuramente importante per la buona riuscita del progetto che li vede coinvolti entrambi.

Dopo aver girato insieme a Testi il video del brano Spread my wings in uscita a settembre, contro la violenza sulle donne e il cui ricavato andrà in beneficenza, fra Ana Bettz e l’attore sarà nata più di una solida amicizia? Oppure è l’inizio di una love story da film? O da spot? Ricordiamo che Francesco, ovviamente, è super fidanzato con la la meravigliosa modella e attrice lituana, Reda Lapaite, con la quale convive da circa 8 anni e ha condiviso diversi lavori negli anni scorsi.

Adesso Francesco Testi è impegnato (lavorativamente parlando) con Ana Bettz. Un sodalizio lavorativo che potrebbe regalare grandi soddisfazioni ad entrambi.

