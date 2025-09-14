Poco fa, con un post sui social, Elisa Visari ha annunciato di aver partorito e di aver dato alla luce il suo primo figlio, concepito dall’amore con Andrea Damante, che è così diventato papà.

Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori

Sono ormai passati alcuni anni da quando Andrea Damante ha dato il via alla sua relazione con Elisa Visari. Poco a poco la coppia ha conquistato il cuore del web e col passare del tempo i due si sono mostrati complici e innamorati. Pochi mesi fa è poi accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato sorpresi i più. Andrea ed Elisa hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio e hanno tenuto i fan aggiornati sui progressi della gravidanza. Adesso, come se non bastasse, è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando.

Poco fa, con un emozionante post condiviso sui social, la Visari ha svelato di aver partorito e di aver dato alla luce il piccolo Liam. Damante è così diventato papà per la prima volta e, ai teneri scatti che hanno già fatto il giro del web, la coppia ha dichiarato: “Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia. Il 12 settembre 2025 è nato Liam! Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia”.

Andrea Damante ed Elisa Visari sono dunque diventati genitori del piccolo Liam. Già da qualche ora si mormorava che l’attrice avesse dato alla luce il bambino, tuttavia solo adesso la notizia è diventata ufficiale. Il deejay e la sua compagna nel mentre si stanno godendo questo meraviglioso momento e stanno ricevendo tantissimo affetto dagli utenti e da diversi volti del mondo dello spettacolo.

Non resta dunque che fare i nostri più sinceri auguri ad Andrea ed Elisa e dare un benvenuto al mondo al piccolo Liam.