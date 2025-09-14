In attesa di condurre la nuova edizione, Simona Ventura festeggia sui social il compleanno del Grande Fratello, che oggi compie 25 anni. Ecco il post della conduttrice, che dal 29 settembre sarà al timone del reality show di Canale 5.

Il post di Simona Ventura

Simona Ventura sta per tornare in tv. Come è ormai noto a tutti, la conduttrice sarà al comando della nuova edizione del Grande Fratello, in partenza su Canale 5 lunedì 29 settembre, naturalmente in prima serata. In queste settimane dunque la presentatrice ha lavorato al massimo per offrire al pubblico un programma di qualità e di certo le alte aspettative non verranno deluse. Solo pochi giorni fa, nel corso di un’intervista, la Ventura ha raccontato come ha saputo che sarebbe stata lei a presentare il GF e in merito ha dichiarato:

“È successo che, dopo aver fatto volentieri e con grande soddisfazione l’opinionista nella scorsa edizione de L’Isola, Mediaset mi ha chiamato a fare un provino per La Fattoria e non fu per La Fattoria. Il provino è andato bene e, con grande mia sorpresa, non me l’aspettavo, l’editore mi ha chiesto se volevo condurre il GF. Ed è stata per me una gioia immensa”.

Oggi intanto è una giornata speciale per il Grande Fratello. Il celebre reality show compie infatti 25 anni e per l’occasione sui social sono arrivati i ricordi degli ex gieffini della primissima edizione. Ma non solo. A festeggiare il compleanno del reality show più longevo della televisiva italiana è stata anche la stessa Simona Ventura, che tra due settimane debutterà ufficialmente come conduttrice della nuova edizione. Il post della presentatrice non è passato inosservato e in queste ore sta già facendo il giro del web.

Ma come se la caverà Simona al Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre farle un enorme in bocca al lupo.